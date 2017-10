¿Por qué las mujeres se hacen las difíciles?

octubre 4, 2017 - 9:45 pm

Después de leer esto, tal vez ya no quieras seguir siendo del club de las “mujeres difíciles”

¿Cuántas veces tu mejor amiga no te ha dicho “hazte la difícil” cuando comienzas a salir con alguien? Bueno, pues este consejo tiene una explicación.

Su origen viene de años atrás, cuando los hombres cortejaban a sus conquistas durante mucho tiempo, lo que indicaba que caballero “valía la pena” si es que se mantenía “fiel”.

Con el tiempo, estas costumbres fueron perdiendo importancia, pues hoy en día existen estudios que indican que una mujer que “se hace la difícil” no es la indicada para una relación.

Razones para no enamorarse de una mujer difícil

De acuerdo con la investigación del sitio Belelu, una mujer que se hace la difícil es cambiante, se arrepiente, tiene conflictos de autoridad, odia los peluches, son orgullosas, se decepcionan fácilmente, no les gusta demostrar sus sentimientos, son frías, mienten y son infieles por naturaleza.

Pero calma, no todo es malo, el mismo sitio también encontró que una mujer difícil también lee, no necesita de nadie, sabe cuándo llamar y cuándo colgar, son atractivas y no sienten lástima por ellas mismas.

Así que si estás por comenzar a salir con alguien, el mejor consejo es que te muestres tal y como eres.

Agencias