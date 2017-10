octubre 19, 2017 - 7:25 pm

“Estamos en la peor crisis económica de la historia contemporánea de Venezuela”, aseguró Carlos Larrazabal, presidente de Fedecámaras, para quien los resultados electorales del pasado domingo no influirán de manera positiva en la dinámica financiera y monetaria del país.

El representante gremial aseguró que los gobernadores no tienen facultades para resolver esos problemas. Incluso en Carabobo, la zona industrial seguirá deprimida. Los candidatos que incluyeron ese plan como promesa electoral le mintieron a la sociedad. “Estas son crisis ocasionadas por políticas públicas nacionales erradas y debe solventarse desde el Ejecutivo”.

La crisis generada por el control cambiario y la asignación de divisas no son competencia de los mandatarios regionales. “Tampoco pueden tomar decisiones en cuanto a medidas macroeconómicas, eso le corresponde exclusivamente al presidente y su gabinete”. Alertó que el Gobierno no hace nada por recuperar la confianza de los inversionistas, y mientras eso siga así la crisis no se superará.

La situación es tan grave que no hay sector que esté sano en los actuales momentos. Detalló que en 2012, cuando el precio del barril de petróleo estaba por encima de los 100 dólares, había segmentos de la economía que se veían beneficiados por los altos volúmenes de importaciones que había en ese momento. “Pero ahora todos están en negativo. El que está peor es el sector de la construcción que desde 2013 registra una caída de 93%. El comercio en los últimos cuatro años se ha deprimido en 67% y el de manufactura en 46%”.

Esta crisis ha provocado que muchas empresas están dando vacaciones adelantadas y es una tendencia que se seguirá manifestando porque no tienen inventarios de materia prima, para lo que se requiere una política cambiaria distinta.

A este panorama se suma que hay cifras de estudios internacionales que proyectan una inflación de dos mil 300%, “y eso parecía difícil de pensarlo y es algo que parece que no le preocupa al Gobierno porque no toma medidas serias”, advirtió Larrazabal durante el acto de instalación de la Cumbre Internacional de Negocio organizada por Fedecámaras Carabobo y que se celebrará desde jueves hasta el 22 de octubre.

El Carabobeño