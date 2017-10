Laidy Gómez: Tenemos un arma legítima y esa es el voto

octubre 9, 2017 - 3:30 pm

La candidata de la Unidad a la Gobernación del Táchira, Laidy Gómez, expresó este lunes que los “venezolanos no están armados para enfrentarse al Gobierno”, asegurando que los venezolanos sí tienen “un arma legítima que es el voto”.

Manifestó que quien resultará ganador en la Gobernación del Táchira será aquél que respete la Constitución.

Durante una entrevista en Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, Gómez señaló que la población de Táchira tiene mucha conciencia política, por lo que los ciudadanos sabrán por quién votar en el tarjetón que será presentado en los comicios del 15 de octubre.

Comentó que todas las organizaciones políticas se han puesto de acuerdo para votar por el candidato ganador dentro del proceso de primarias celebrado por la oposición.

“Yo me siento comprometida, yo me siento preparada, porque no es sólo la formación política, es el sentir que tengo como ciudadana del Táchira”, recalcó.

Manifestó, además, que “la seguridad ciudadana” será cambiada completamente, considerando que tomará acciones sobre la situación de fronteras aduanales y las denominadas “trochas” para atravesar de manera ilegal al país vecino.

Aseguró estar dispuesta a debatir en “cualquier escenario”, haciendo mención al actual gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora.

Globovisión