Laidy Gómez: Subordinación a la ANC fue respaldada por sectores sociales

octubre 24, 2017 - 9:02 am

La gobernadora electa en el estado Táchira, Laidy Gómez, afirmó que su juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tiene como objetivo principal no permitir que el oficialismo siga gobernando en la entidad andina. “Debo decir que la presidenta de la ANC aprovechó ese momento para mostrar su resentimiento hacia AD”.

En entrevista con César Miguel Rondón, Gómez dijo que es más humillante que no se respete el voto de los tachirenses y que por no juramentarse ante la ANC se convoque a elecciones en 30 días. “Decidimos consultar con las representaciones sociales que hay en nuestros estados. Yo me reuní con todos los representantes y en esa asamblea donde se consultó, la mayoría dijo que si el líder debe humillarse para asumir ellos apoyarían su decisión”.

Gómez aseguró que está abierta a la posibilidad de que se le abra un procedimiento por parte de Acción Democrática (AD) . “Si me expulsan lo lamentaré mucho, pero yo tengo una responsabilidad superior que es con el Táchira”, dijo.

Noticia al Día/Unión Radio