octubre 21, 2017 - 3:54 pm

Los gobernadores opositores electos en los pasados comicios regionales se reunirán este domingo en la ciudad capital, con el fin de discutir si se presentarán o no ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pues este ha sido el impedimento para juramentarse ante los consejos legislativos de cada estado y ejercer sus funciones.

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, informó en rueda de prensa que viajará a Caracas, luego que este sábado se reuniera con distintos sectores de la sociedad tachirense, para escuchar opiniones sobre qué decisión debía tomar en torno a la juramentación.

El encuentro de los gobernadores opositores tendrá como objetivo tomar una decisión colectiva, teniendo en cuenta la posición de la sociedad venezolana, según declaró Gómez a los medios.

Reiteró que la oposición venezolana no reconoce la ANC por no haber sido sometida a referéndum su convocatoria. “Este órgano plenipotenciario instaurado en agosto por el oficialismo está formado íntegramente por chavistas y tiene atribuciones ilimitadas para refundar el Estado”.

Agregó que no se puede declarar vacío de poder en Táchira porque ella no se ha retirado, ni ha desaparecido.

“Aquí estoy, no hay manera de declarar vacío de poder en Táchira. Pedí al consejo Legislativo que me notifique la fecha de la juramentación, pero no me han respondido. ¿Cómo me van a inhabilitar si gané las elecciones con 63% de aprobación del pueblo?”, expresó durante una rueda de prensa.

Dijo: “Nadie dijo que esto sería fácil. Que la libertad y democracia se obtienen en cuestión de horas. Yo prometí que no los defraudaría, pero sientan plena confianza en que no los voy a abandonar”, dijo.

Noticia al Día/El Universal