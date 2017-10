Laidy Gómez: Lo que planteamos es vincular a la sociedad civil organizada

octubre 10, 2017 - 9:10 am

Laidy Gómez, candidata a la Gobernación de Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática, indicó este martes que de ser electa buscará plantear la vinculación de la sociedad civil organizada con la dirección política.

“Lo que estamos planteando es vincular a la sociedad civil organizada, porque no es lo mismo que tú tengas un gobernante luchando frente a un gobierno solo, a que tengas a un gobernante que quiere ser legítimo en su acción, acompañado de pueblo”, dijo en entrevista ofrecía al diario La Nación.

Afirmó que no se está poniendo la confianza en el “respeto del gobierno”, sino en “el acompañamiento del pueblo”. Sostuvo que, más allá de las manifestaciones de calle, donde se arriesga la vida de los ciudadanos, hay que impulsar organizaciones que trabajen en equipo.

“Las exigencias y reivindicaciones deben acompañarse con la presión de todos los sindicatos y gremios (…) No se va a tratar del capricho del gobernante sino de que las necesidades deben ser respondidas”, explicó.

Gómez también se refirió a lo primer qué cambiaría en la Gobernación del Táchira: la indiferencia de la gestión anterior con la crisis humanitaria. “Aquí estamos hablando de algo más que política, estamos hablando del derecho a la vida, y se está generando una crisis humanitaria que este gobierno, dirigido por este señor, se niega a aceptar”.

En cuanto a la inseguridad, explicó que no ha sido resuelta porque no ha sido direccionada la función policial: “El gobierno ha direccionado a la policía a montar alcabalas móviles, a hacer presencia en el área de seguridad fronteriza, y en esa línea un policía no tiene justificación funcionarial. Por eso queremos desalojar a los policías de la línea de seguridad fronteriza y también generar un plan de seguridad nocturno, que permita a los transportistas garantizar el servicio, pues esto ha sido una demanda de todos los sectores. También tenemos que atender a los policías, ellos tienen sueldos muy bajos y ningún beneficio, porque hasta el uniforme deben pagarlo”.

La Nación