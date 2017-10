Laidy Gómez a la MUD: No seré la cara de un gobierno clandestino

octubre 28, 2017 - 1:38 pm

La gobernadora electa del estado Táchira, Laidy Gómez, fue juramentada el pasado jueves ante el Consejo Legislativo de la entidad luego de asistir ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En su primer discurso oficial como gobernadora, envió un mensaje a la MUD: “A todos los que me insultan en la dirigencia nacional les digo: no se equivoquen porque en el Táchira el pueblo manda”.

De Igual manera, aseguró “no voy a gobernar desde Washington, como me aconsejaron algunos voceros en Caracas, ellos no viven en el Táchira, no saben sus necesidades, por eso les digo: no seré la cara de un gobierno clandestino”.

La dirigente de oposición adelantó que el lunes presentará ante la Vicepresidencia de la República, a cargo de Tareck El Aissami, los proyectos que tiene pensados para la entidad en la que fue electa, reseñó Efecto Cocuyo.

“Me llamaron de la Vicepresidencia. Debo ir el lunes con los proyectos que tenemos para el Táchira. Los tachirenses se están muriendo de hambre y en los hospitales”, manifestó.

Gómez indicó que, si el Gobierno nacional no aprueba los proyectos, saldrá a la calle a pedir alianzas con todos los sectores privados, productivos y sociales del Táchira.

Noticia al Día / Efecto Cocuyo