La Vinotinto tendrá la baja sensible de Jefferson Savarino para doble fecha eliminatoria

octubre 1, 2017 - 6:36 pm

Este domingo se conoció la baja de Jefferson Savarino, quien no podrá asistir a la convocatoria de la selección nacional para los partidos ante Uruguay y Paraguay, correspondiente a las jornadas 17 y 18 de la Eliminatoria a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Savarino fue sustituido al minuto 69 del encuentro disputado la noche de este sábado entre su club Real Salt Lake y L.A. Galaxy, correspondiente a la jornada 32 de la MLS.

En un parte médico enviado por el club estadounidense al departamento médico del combinado nacional encabezado por el doctor José De Filipis, informa que el volante zuliano sufrió “un esguince de tobillo y una posible lesión del ligamento colateral interno de una de sus rodillas”, por lo que recomiendan no asistir a la convocatoria para poder realizarse los estudios pertinentes para conocer el alcance de la dolencia y determinar el tiempo de recuperación.

Jefferson Savarino tenía previsto viajar este domingo a suelo venezolano para incorporarse a la concentración en la ciudad de San Cristóbal.

Potentially serious injury for Jefferson Savarino, twisted his leg awkwardly. Big blow for #RSL, and likely out for #Vinotinto WCQs. #LAvRSL pic.twitter.com/mulXYCz0SB

— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 1 de octubre de 2017