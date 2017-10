octubre 2, 2017 - 4:02 pm

Una mujer de 27 años es quien tiene el regalo más preciado de Kim Kardashian y su esposo Kanye West en este momento, ella fue quien le alquiló el vientre a la pareja para que puedan tener a su tercer hijo.

Las fotos de la mujer de raza negra las filtró el sitio Radar Online, que asegura además que es ama de casa, madre de dos niños, tiene un matrimonio sólido desde hace 5 años.

La mujer, ha visto todas las temporadas y capítulos del programa Keeping up with the Kardashians y es una fiel admiradora de Kim, su esposo y sus hijos. Eso ayudó para que la famosa y el rapero tomaran la decisión de contratarla para traer al mundo a su bebé.

“Cuando Kim y Kanye la invitaron a su casa en Los Ángeles para reunirse, fue un momento surrealista. Ella ha visto todos los programas, y la vanidad de Kim fue tocada cuando se enteró, Kim cree que se parece un poco a ella y eso ayudó para que fuera seleccionada. Esta mujer solo quiere bendecir a la familia Kardashian con otro hijo”, dijo una fuente a la revista.

En total, la pareja pagará 75 mil dólares a la mujer por el embarazo, si el bebé nace por cesárea, ganará un bono extra de 2 mil dólares y uno de 5 mil dólares si tiene gemelos.

La embarazada tiene prohibido fumar, beber alcohol, consumir drogas y pescado, teñirse el cabello, meterse en tinas de hidromasajes o saunas y tomar más de una taza de café al día.

La más mediática de la familia confirmó el tercer embarazo a través de un avance de la nueva temporada del programa.

Por medio de videollamada, Kim le dice a si hermana Khloe: “¿Qué sucede cada vez que digo adivina qué?”, a lo que ella le contesta: “Estás embarazada o una persona está embarazada“. Entonces Kim le contesta emocionada: “¡Vamos a tener un bebé!”.

La socialité reconoció en varias ocasiones que el embarazo de sus 2 hijos fue bastante complicado, pues padece de un problema en el útero y varios médicos le recomendaron no volverse a embarazar. Así quedó evidenciado en uno de los capítulos de su reality show.

Crhoy.com