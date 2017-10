Fue noticia el 18 de octubre de 2016: La India dice que se acostó con Juan Gabriel

octubre 18, 2017 - 8:23 am

Luego del excepcional desempeño en el velatorio de su gran amigo Juan Gabriel, La India comentó que fue muy difícil estar en ese escenario viendo las cenizas del mexicano.

La cantante puertorriqueña cantó y lloró en el velatorio del cantautor mexicano en Juárez, pero es ahora cuando revela por qué su muerte le causó tanto dolor, pues su relación fue más allá de haber grabado juntos. Era el amor tan grande que existía entre ellos y que los llevó a dormir juntos.

“Cuando vi que trajeron la cajita con sus cenizas, por poco me desmayo. Lloraba y lloraba y no podía cantar ni respirar, me decían ‘tienes que cantar, pídele a Dios que te de fuerzas, el pueblo de Juárez espera por ti, el mariachi de Juan Gabriel te espera’. Lo más fuerte fue cuando lo sacaron en esa cajita porque era un hombre lleno de amor, de energía, multitalentoso”, conversó la salsera con la animadora Adamari López en el programa Un Nuevo Día de Telemundo.

India confesó que cuando El Divo de Juárez se sentaba frente a ella, su mirada era estremecedora.

“Su mirada te mataba, a mí me mataba. Le comentaba: ‘Te amo y no tengo escapatoria’. Fue la única persona que me decía que me amaba. Era un negrote bello y me estaba diciendo que me amaba, le dije: ‘Creo que vamos a dormir juntos’”.

