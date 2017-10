La impactante vida de Maysoon Zayid, humorista con parálisis cerebral (Video)

octubre 13, 2017 - 2:36 pm

«Si yo puedo, ustedes también», Maysoon Zayid

Esta joven de Nueva Jersey se ha convertido en el último fenómeno viral tras su participación en las «Ted Conferences» con su intervención: «Tengo 99 problemas y mi enfermedad es solo uno de ellos». ABC.es ha hablado con ella

La periodista ANA I. MARTÍNEZ publica este reportaje para ABC.es.

«Cuando decidí nacer, pensé en dar un toque dramático a mi debut en la vida. El médico que debía atender a mi madre en el parto estaba borracho así que no estaba preparado para mi entrada triunfal. Perdí oxígeno durante tres minutos, lo que me provocó ciertos daños cerebrales. ¿El resultado? Tengo parálisis cerebral y me sacudo como una maraca». Así habla Maysoon Zayid en exclusiva para ABC.es. La actriz, escritora y humorista participó hace unos meses en las prestigiosas «Ted Conferences» para dar testimonio de cómo se puede triunfar en la vida por mucho que esta se complique. Su intervención, titulada «Tengo 99 problemas y la parálisis cerebral es solo uno de ellos», está causando furor en la red.

No es para menos. Maysoon Zayid es uno de esos ejemplos a seguir a pesar de que ella se muestre esquiva a la hora de responder preguntas más sinceras y profundas. Y es que si hay una premisa que guíe su vida es el humor, huyendo así de toda tristeza y posible compasión que esta joven de Nueva Jersey pudiera despertar. «Estar triste es inútil, así que prefiero buscar la alegría y la risa», reconoce a este diario.

Palestina, musulmana, mujer y discapacitada, Zayid fue educada por sus padres con una frase que siempre lleva «grabada con fuego»: «¡Tú puedes!». Tal y como cuenta en las «Ted Conferences», la mayoría de las personas que sufren su misma enfermedad no caminan. Pero ella sí, a pesar de que los médicos le dijeron lo contrario. Incluso es capaz de andar en tacones. «De hecho, también bailo claqué», reconoce a ABC.es.

Su infancia, además, «fue fantástica», reconoce. Natural de Nueva Jersey, la joven recuerda cómo los veranos, al acabar la escuela, se iba a Jerusalén. ¿Cuántos niños tienen la posibilidad de crecer en Nueva York y Tierra Santa?», se pregunta, considerándose una afortunada.

Creció con Roseanne Barr y Whoopi Goldberg. Por ello, decidió hacerse comediante. Tras pasar por la universidad, empezó a trabajar en clubes de EE. UU. y también en árabe en Oriente Próximo, sin censura y sin velo, como ella misma cuenta. Por esta razón, es considerada la primera monologuista del mundo árabe.

«Los discapacitados somos la minoría más grande del mundo, y los más subrepresentados en el mundo del entretenimiento», contaba al público en las «Ted Conferences». Por esta razón, ella está dispuesta a romper las barreras.

Su participación en series de televisión, programas de entretenimiento y cine (actuó en «Zohan licencia para peinar», con Adam Sandler) avalan su valía profesional. Una carrera que va creciendo como la espuma y que compagina con su fundación «Los niños de Maysoon», una organización benéfica que acoge a niños refugiados palestinos.

¿Su próxima parada? «El cine», confiesa a ABC.es. «Y ganaré un Oscar». ¿Por qué no? «Si yo puedo, ustedes también pueden».

