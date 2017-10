octubre 4, 2017 - 1:21 pm

Era el final de su jornada de trabajo, y David Becker, fotógrafo de Getty Images y AFP ya había agotado el tiempo permitido para fotos del festival de música country “Route 91 Harvest”, que esa noche se celebrara en Las Vegas.

Becker luego capturaría imágenes de decenas de personas tratando de ponerse a salvo después que Stephen Paddock, un hombre de 64 años, abriera fuego contra ellos desde lo alto del hotel Mandalay Bay en el centro de Las Vegas.

Una de esas imágenes es estremecedora y muestra a un joven que protege con su cuerpo a una mujer que yace en el suelo segundos después del ataque. La poderosa y dramática imagen ha dado la vuelta al mundo y Becker contó a la revista Time cómo fue que la tomó y que pasó con sus protagonistas.

Este es su relato:

Como todos los fotógrafos y camarógrafos, Becker solo tenía permitido hacer tomas durante las dos primeras canciones en el show final del músico Jason Aldean. Después de hacerlo se dirigió a la carpa de medios para despachar el material a su agencia.

Aproximadamente unos 10 minutos más tarde oyó estallidos y salió afuera a ver. Un guardia de seguridad le dijo que eran fuegos artificiales y él lo creyó. Escuchó nuevamente los mismos ruidos y alguien dijo que eran fallas de los equipos de sonido del concierto. Se oyeron por tercera vez, pero esta vez vio que la gente comenzó a huir y todos entendieron que algo no andaba bien.

Becker “vio a mucha gente entrando en pánico y corriendo” en búsqueda de una salida cerca de la carpa de medios. Él tomó su cámara y encontró un lugar para registrar lo que se estaba pasando. “Me paré en una mesa y comencé. Estaba oscuro y era difícil ver, pero vi mucha gente llorando, hablando en teléfonos celulares y agachándose para cubrirse”.

Becker dice que los disparos fueron esporádicos. “Se detenían y luego había más disparos, luego una calma y luego más disparos. Podía oír a la gente gritando para que apagaran las luces. La gente se agachaba, tenían mucho miedo por sus vidas. Esto fue antes de que siquiera mirar por fotografías, y sin saber exactamente lo que estaba sucediendo”.

Cuando vi a grupos de personas que empezaron a ayudarse mutuamente y a otras correr y cubrirse, “yo traté de capturar cualquier cosa que estuviera moviéndose y que tuviera luz (…) Fue muy difícil tener una idea de lo que estaba pasando”.

A las 22.12 horas, pocos minutos después comenzar los disparos, Becker fotografió a un hombre que parecía estar protegiendo a una mujer en el suelo. En ese momento no sabía si ella estaba mal, muerta o ambos estaban heridos. Segundos después los dos se levantaron y huyeron. “No sé si ella había sido herida, pero él claramente estaba cubriéndola con su cuerpo y protegiéndola”.

Minutos después, Becker vio varios cuerpos en el suelo rodeados por vasos y latas de cerveza. Entre ellos estaba el de una mujer, de espalda hacia él. Dice que no supo si estaba herida o muerta, y que no vio que había sangre en la parte de atrás de sus piernas hasta que revisó las fotografías momentos después. “Esa imagen fue cuando el impacto de lo que estaba experimentando me golpeó… Cuando me di cuenta de que la gente estaba muriendo”.

Regresó a la carpa y llamó a un colega para obtener información de lo que estaba pasando. Recuerda que oyó palabras como “Código Rojo” y “perímetro” y fue cuando empezó a mirar sus fotos con más detención. “Estaba oscuro y no había podido ver claramente los detalles de lo que estaba captando. “Pude ver a la gente cubierta de sangre y pensé ‘ Dios mío, ¿esto es real?'”.

Becker alcanzó a despachar una selección rápida de sus fotografías antes de que fuera evacuado, subido a un auto y obligado, por seguridad, a irse de la escena.

Agencias