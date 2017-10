La francesa Caroline García se metió en las semifinales del Máster de Singapur

octubre 27, 2017 - 11:22 am

Caroline García, octava jugadora de la WTA, se convirtió en la primera francesa en alcanzar las semifinales del Masters desde 2006 gracias a la victoria de la ucraniana Elina Svitolina (4ª) ante la número 1 mundial, la rumana Simona Halep (6-3 y 6-4), este viernes en Singapur.

García, que toma el relevo de Amelie Mauresmo, finalista hace 11 años, había ganado antes a la danesa Caroline Wozniacki (6ª), ya clasificada, por 0-6, 6-3 y 7-5, pero necesitaba una victoria de Svitolina para competir entre las cuatro mejores.

Tras los pasos de Amelie Mauresmo va Caroline García

Mauresmo fue finalista en 2006, un año después de ganar el torneo. Ahora Caroline García tiene la ocasión de igualar los registros de su antigua capitana de Copa Federación.

En la otra semifinal Wozniacki jugará con la checa Karolina Pliskova (3ª WTA).

Desde finales de septiembre García se ha convertido en la sensación del circuito femenino. Este viernes logró su 13ª victoria en 14 partidos, incluyendo los títulos en Wuhan y Pekín.

Esta racha, junto a la lesión de la británica Johanna Konta, le permitió lograr un billete para el Masters.

Halep no superó la presión

Tras un bautismo difícil el lunes frente a Halep (6-4 y 6-2), Garcia demostró su fuerza mental y nervios de acero para ganar dos partidos al límite. El miércoles batió a Svitolina (6-7 (7/9), 6-3, 7-5)), que sirvió para ganar, como Wozniacki este viernes. Pero la jugadora de Lyon impuso su ley.

Wozniacki, número 1 mundial en 2010 y 2011 y un torrente de juego en los dos primeros partidos, ante Svitolina (6-2, 6-0) y Halep (6-0, 6-2), cediendo únicamente cuatro juegos, fue remontada en esta ocasión por la francesa, tras haber logrado un set en blanco inicial.

“En el primer set Wozniacki jugó increíblemente bien, yo estaba por debajo y no creía lo suficiente. Luego me dije que no tenía nada que perder y encontré mi ritmo”, dijo García.

Tras cumplir su trabajo, García necesitaba la victoria de Svitolina. Sin nada en juego y más liberada, la ucraniana se impuso en la primera manga ante Halep.

La rumana parecía recuperarse en la segunda, al romper el servicio de su rival en el primer juego (2-0), pero Svitolina, superior en potencia y más relajada en sus golpes, volvió a tomar la iniciativa y logró el triunfo.

En el grupo blanco quedaron eliminadas el viernes la española Garbiñe Muguruza (2ª WTA), que perdió con Venus Williams en el partido decisivo, y la letona Jelena Ostapenko (7ª), debutante en la competición.

Caroline García se verá las caras este sábado ante la experimentada Venus Williams, de 37 años y quinta de la lista mundial. La única de las cuatro semifinalistas que ganó esta competición (2008).

AFP