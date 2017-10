octubre 3, 2017 - 8:25 am

En el Mercado del Sur (Mercasur), antiguamente conocido como Mercamara, ver cestas con verduras y frutas podridas se ha vuelto cada día más costumbre. Los altos precios de los productos hacen que las personas no les alcance para comprar en cantidades y, por encima de eso, la escasez de efectivo lleva a los vendedores al punto de quiebre, con ventas mínimas y mercancía podrida de estar en las mesas.

En un recorrido realizado por NAD se constató la situación que afecta a los vendedores de uno de los mercados mayoristas más importantes de la región.

Mesas largas, llenas de verduras y frutas maduras, pero pasillos vacíos de gente. Ese es el escenario. Como si de un desierto se tratara y los vendedores se miran unos a otro las caras para darse consuelo.

Constantemente se ven obligados a revisar las verduras para sacar las que empiezan a pudrirse por el tiempo en exhibición y por el intenso calor que hace bajo el sol.

Acusan a la falta de efectivo de la “desgracia”.

“No hay efectivo, la gente viene preguntando si tenemos puntos o si aceptamos transferencia, pero en este lugar todo se mueve con dinero ya que nosotros los que vendemos por kilo también compramos a los mayoristas con billetes… es una desgracia que casi un saco de papas o cebollas se pudran por falta de venta”, señalan.

Asimismo, se quejan de los altos precios, asegurando que no son los minoristas los que venden caro sino los camiones.

“Aquí vendemos el kilo de tomate a 15 o 16 mil, bastante caro si comparamos que en el banco solo te dan 10 mil bolívares diarios, y lo que le estamos ganando es una miseria. Pero allá en la ciudad, el mismo tomate te cuesta 20 mil y la gente prefiere comprarlo allá porque lo hacen con tarjeta, en cambio, aquí no, aquí es con efectivo y a pesar de que es más barato vendemos menos”, comenta uno de los vendedores del sitio.

Abraham Perozo, revendedor, tiene el aguacate a mil 500 bolívares por unidad. Mientras que en un supermercado se vende hasta en 3 mil 500 por kilo. No obstante tiene en sus manos una caja repleta de aguacates listos para hoy.

“Si no los vendo hoy ya para mañana están podridos y más baratos no puedo dejarlos. Una señora me pidió tres por el precio de dos y le tuve que decir que sí porque en verdad ella no tenía efectivo y a mí se me están dañando”, explica.

Alba Guitiérrez tiene 16 años vendiendo frutas y verduras en este lugar y afirma que la actual situación la ha llevado a tener que cerrar por temporadas su local.

“Hay días que no se me vende nada, la gente anda sin plata en los bolsillos”, dice.

Asegura que a veces pasan hasta tres días para poder vender un saco de cebolla o de papa, mientras que en años pasados los dos sacos los vendía en media mañana.

“La cosa está fea, casi una semana para poder salir de un saco de verduras y a los tres días ya se están dañando”, agrega.

En comparación con la ciudad, en Mercasur se consiguen más económicos estos rubros. Mientras que un kilo de cebolla en este mercado mayorista se consigue a 5 o 6 mil bolívares, en una verdulería común ronda los 8 mil.

El tomate en este lugar vale 15 mil, mientras que en la calle a un precio mucho más elevado de 20 mil bolívares por kilo.

El Aguacate a mil 500 por unidad. En un supermercado está en 3 mil 500 bolívares por kilo.

La papa cuesta 5 mil bolívares en Mercasur. En las verdulerías de la ciudad la venden a 7 mil al igual que la zanahoria.

La fresa cuesta 3 mil bolívares el kilogramo y en otro sitio cuesta el doble.

Por su parte, la guayaba es la más económica. Esta se consigue hasta en 1200 bolívares por kilo.

Manuel García

Fotos: David Moreno

Noticia al Día