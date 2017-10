octubre 16, 2017 - 12:09 pm

La estrella porno Mia Khalifa fue expulsada del juego 1 de Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Chicago Cubs y Dodgers de Los Ángeles por haber golpeado a un fanático.

Según relatan testigos del hecho, la actriz de origen de origen libanés golpeó a un hombre en la boca por haber tratado de tomarse una foto con ella; en el vídeo se puede observar como Mia es escoltada por una oficial de seguridad fuera de las tribunas del Dodger Stadium.

Y la obligaron a dejar el estadio justo cuando los Dodgers anotaban un home run (carrera completa de un bateador pasando por las tres bases y la placa de Home) en el noveno inning del encuentro que Los Ángeles ganó 4-1 sobre Chicago. La serie final de la Liga Americana está 2-0 en favor de los californianos.

Dodgers score a run as @miakhalifa gets kicked out of the stadium for punching a dude in the jaw who tried taking a selfie! #ThatsSoCub pic.twitter.com/0MHcsGJvUL

— Hooligan Baseball (@HoolyBaseball) 15 de octubre de 2017