La desgarradora historia de Lucinda, una mujer que hizo lo imposible por hallar a su hija

octubre 30, 2017 - 9:21 pm

En esos días de diciembre de 1999, Venezuela se miraría en el espejo de lo que iba a ser su siglo XXI. Aquel particular domingo una lluvia pertinaz había ido socavando el cerro y desdibujando los cauces de los ríos, dejando un desierto de escombros a su paso. Guarecidos en sus moradas, los habitantes de Carmen de Uria, una población del Litoral Central, a pocos kilómetros de Caracas, no lograban discernir el origen del estruendo desatado, cuando el agua entró por puertas y ventanas llevándose todo por delante.



Al fragor de la naturaleza empezaron a sumarse gritos destemplados. Durante horas, convertidas en días, todo quedó reducido al horror de la supervivencia. La ineficacia del auxilio solo trajo confusión y desorden.

El saldo resultó en miles de muertos y desaparecidos, cuerpos sin reconocer, familias a la deriva, gente tratando de abordar algún vehículo que los pusiera a salvo, y demasiados niños, declarados huérfanos precipitadamente, viviendo en albergues.

Horas antes de la tragedia, cuando Lucinda colgó el teléfono, las palabras de Angely, su hija de 10 años, siguieron resonando en sus oídos. A pesar de sus impulsos sobreprotectores, había permitido que pasara unos días con sus tíos en aquel poblado del Litoral guaireño. Pero vino la lluvia y se lo llevó todo.

Para hacer frente a las dificultades que la llevaran a hacerse de información precisa sobre la suerte de su hija, hubo de emprender un largo peregrinaje, buscando las respuestas necesarias para que su corazón pudiera recobrar el sosiego. En su desesperado afán, solo escuchaba la voz de su hija, a través del hilo telefónico, pidiéndole que fuera por ella. Que tenía miedo.

Un asomo de esperanza

La decisión del gobierno venezolano fue ocultar la magnitud de la tragedia. Nunca suministró cifras oficiales de decesos y desaparecidos. Apenas puso en marcha algunas acciones de salvamento, sin estructurar un plan que diera las respuestas necesarias a lo sucedido y, mucho menos, a las consecuencias que aquella situación produjo en la vida de miles de personas, tras la devastación sufrida en ese extenso territorio. Ningún organismo se encargó de centralizar información fiable a la que se pudiera acceder.

Durante meses, Lucinda se vio obligada, en medio de su dolor, a recorrer instituciones, organismos, refugios, a fin de tener alguna noticia de su hija. Muchos kilómetros, lugares, funcionarios, lágrimas, para llegar hasta una pista que la condujo al Fuerte Paramacay, en Naguanagua, en el estado de Carabobo, a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas.

Según esto, una de las personas que atendió a los niños en el lugar reconoció haber visto allí esa carita candorosa de la fotografía de Primera Comunión que Lucinda le mostró. Pero el regocijo duró muy poco. A pesar de haberse hecho de pruebas, lugares, nombres, videos, sobre el paradero de su hija, los organismos competentes la dejaron sin respuestas, abandonada a su suerte.

Transcurrido un año, agotada, procurándose una mejor asistencia, solicitó ayuda al Consulado de Portugal, su país de origen. Fue así como obtuvo apoyo de su nación y de algunos de sus conciudadanos quienes, de forma voluntaria, se sumaron a las investigaciones.

Sin embargo, todos los esfuerzos, presiones, disposiciones, no lograban que la niña fuera devuelta a sus brazos. Pero, aunque los años pasaban con pasmosa lentitud, no se daba por vencida. Llegado el 2011, Lucinda creyó ver, en una foto publicada en Facebook, a su hija en el rostro de una joven.

Angely ahora era Carla Ures

Pocos meses después del deslave, el Hogar Santa María de la Caridad, en Caracas, había acogido un grupo de niños que sobrevivieron a la tragedia. Entre ellos había una niña a la que el torrente había arrancado sus recuerdos. No sabía quién era ni de dónde venía. Las Hermanas de San Vicente de Paul la llamaron Carla Ures.

Esa niña desorientada, confundida, no dejó de dar traspiés. Huiría del Hogar, haciéndose una vida en la calle durante un largo tiempo, para regresar convertida en una de esas tantas historias de niñas que traen al mundo otros niños.

En su caso se trató de una hembra, a quien llamó Camila. Pero la vida quiso para Carla otra historia. Esos niños que habían llegado al Hogar en marzo de 2000, y que emprenderían sus vidas fuera de aquel resguardo, eran congregados todos los años por la Hermana Dolores quien los reunía para que no olvidaran aquella fecha como el renacer de sus vidas.

Orgullosa de su obra, subía a su página de Facebook las fotos de aquellos reencuentros. Al reencuentro de 2011 acudiría Lucinda Nunes, haciéndose pasar por monja, con el único propósito de mirar a los ojos a Carla Ures. Con el corazón desbocado, apenas vio su rostro, sintió que había encontrado a su hija.

Sin embargo, sabiendo que debía actuar con prudencia para no asustar a aquella muchacha que había olvidado su origen, decidió contenerse. Se tomó unos días ideando pretextos para volver a verla, hasta que encontró el momento y las palabras para dejarle saber que ella era su madre. Carla,

sobrecogida ante aquella revelación, deseó que aquella nueva oportunidad que le ofrecía la vida fuese cierta.

Una vez cumplidos los trámites necesarios, Lucinda llevó a Carla y a Camila a vivir a su casa, en Valencia. El padre y sus dos hermanos la recibieron, desconcertados, aunque con cierto alivio. Necesitaban ocupar espacios. No solo Angely había desaparecido con la vaguada. En su empeño por encontrarla, la madre había apartado al resto de la familia, sumiéndola en un letargo que terminó por olvidar qué estaban esperando.

Aniversarios, festividades y cualquier celebración había quedado suspendida del hogar de los Nunes. Carla, ahora Angely, y su hija Camila, se abrazaron a aquella familia aparecida. Todos se fueron aceptando poco a poco. Se volvieron a abrir las ventanas de aquel hogar para recobrar el aire. El semblante de Lucinda se iluminó de nuevo y el amor, retenido por tanto tiempo, volvió a fluir sin reservas.

Que hablen las pruebas

Pero las cosas no fueron fáciles. Mientras Lucinda se entregaba, diáfana, a Carla y a su hija, las dudas sobrevolaban, sin detenerse del todo, en los demás miembros de la familia. No era suficiente escuchar a la sangre, había que someterla a prueba. Fue así cómo decidieron someterla a una prueba de ADN.

Ante la desconfianza por las experiencias vividas con las autoridades venezolanas, los Nunes decidieron hacer la prueba en Portugal, y hasta allá viajaron las tres. Carla vivió con asombro aquella experiencia inimaginable en su vida anterior.

Aeropuertos, aviones, nuevas tierras, otro idioma, nuevas caras. Un mundo desconocido. Y, aunque para Lucinda era su mundo, se sintió de nuevo perdida cuando hablaron los resultados. Sus manos temblorosas tomaron aquel papel, entendiendo que el gesto de consuelo del mensajero hablaba por sí solo.

Quedó paralizada y sintió que colgaba el teléfono, de nuevo, oyendo las súplicas de Angely.

Lloró un largo rato abrazada a Carla. Pero decidió que no estaba dispuesta a vaciar del todo aquel espacio. Ante la dura verdad, ya no tenía fuerzas para resistir de nuevo tanto dolor. Por eso, a pesar de los resultados, le ofreció a Carla seguir siendo una familia. Volvieron al país, y Lucinda puso su mejor empeño en fortalecer aquel vínculo, aferrada a ellas como un náufrago.

Lucinda sigue escuchando su voz

Pero esa decisión viajaba en dos direcciones. Quizás la orfandad, o la ignorancia, hicieron del corazón de Carla un envase hermético que la cuidaba de decepciones, pero también la alejaba de bondades. La gratitud no parecía formar parte de su exiguo diccionario y no pudo, o no supo, abrirse a aquel regalo.

El sosiego que tanto ansiaba el maltrecho corazón de Lucinda, no consiguió abrigarse con la presencia de esta hija que, más que llenar un espacio, lo cubrió de un sinfín de contrariedades. Sin fuerzas para lidiar con aquella muchacha incapacitada de procurarse una buena vida, la alejó de sí para siempre, enfrentándose de nuevo al precipicio insondable de sus brazos vacíos.

De esta manera, quedó nuevamente desolada, escuchando la voz de su hija al otro lado del teléfono.

