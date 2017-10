La declaración de independencia amenaza el GP de Catalunya de motociclismo

octubre 9, 2017 - 9:40 pm

El deporte puede verse también salpicado si el Gobierno de la Generalitat Catalana declarara finalmente la independencia y uno de los eventos que puede verse afectado de forma directa es el Gran Premio de Catalunya de motociclismo.

Así lo reconoce en una entrevista al periódico ´Cinco Días´ el consejero delegado de Dorna –empresa organizadora del Mundial de MotoGP–, Carmelo Ezpeleta, quien recalca que no sería fácil continuar con el evento en Montmeló, uno de los cuatro que hay en España actualmente junto al de Cheste, Jerez y Alcañiz.

«Es una prueba que se desarrolla en territorio español. Si no fuera territorio español, sería complicado. Tendríamos que ver. No hacemos grandes premios sólo en España. Le Mans no está en España, y se hace. Yo no contemplo que se vaya a dar la independencia. Si se da, habría que ver las circunstancias y hablar las cosas. No lo sé. Tenemos un contrato en vigor con el circuito de Cataluña, que depende mucho del Gobierno de Cataluña. Si este quiere mantener el gran premio en las condiciones en que nosotros lo hacemos ahora, nosotros estaremos encantados. Si las condiciones son diferentes habrá que hablarlo».

A pesar de ello, Carmelo Ezpeleta confía en que el proceso independentista se detenga y vuelvan las aguas a su cauce sin tener que tomar medidas deportivas que afectarían a uno de los grandes eventos deportivos del año en el motociclismo español.

«Espero que no se declare la independencia. Desde luego, no nos gusta nada. Uno puede tener una opinión sobre lo que quiera, pero debe seguir las leyes que nos hemos dado entre todos. Puede haber gente que quiera ser independentista, tengo amigos que preferirían una Cataluña independiente. Yo no estoy de acuerdo. Si algún día es independiente, tendrá que hacerse dentro de la ley. Soy catalán y tengo familia allí. La cosa está dividida en Cataluña, pero aunque fueran todos independentistas, se tendría que hacer de acuerdo a la Constitución.

Los cargos de la Generalitat lo son porque han seguido unas elecciones que marca la Constitución. Hay muchas cosas que hablar, y entiendo que haya gente que no esté contenta, pero no así», explica Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna.

El GP de Catalunya de motociclismo lleva corriendo por 26 años en el Campeonato Mundial, sus primeros cuatro años se llama Gran Premio de Europa de Motociclismo, y este 2017 la ganó el piloto español Joan Mir.

Agencias