Y Andrea del Boca hoy llegó a los 52

octubre 18, 2017 - 5:07 am

Andrea Del Boca nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de octubre de 1965. Es una reconocida actriz a nivel mundial por su participación en telenovelas. También se ha desempeñado como actriz de cine, presentadora de televisión y cantante. En Argentina es considerada una primera figura de telenovelas.

En 1972, realizó su primera película Había una vez un circo, junto con los populares payasos de la época Gaby, Fofó y Miliki.

En 1973, fue contratada por la cadena peruana PANAMERICANA, para grabar en Buenos Aires la telenovela Papá corazón, alcanzando gran popularidad; donde ―junto a Laura Bove y Norberto Suárez― encarnó a Pinina, una niña huérfana. Por ese trabajo, recibió el Martín Fierro como revelación y también los primeros hondazos de la prensa y las asociaciones de psicólogos: es explotada por sus padres, no vive de acuerdo con su edad, hace llorar a los niños. En la novela hablaba con la madre muerta, cosa que fue muy criticada.

Incursionó en el cine nuevamente con las películas Andrea-filmada íntegramente en Santa Cruz- Papá Corazón se quiere casar (1974), seguida de Un mundo de amor (1975) y una pequeña participación en la película española El Virgo de la Visanteta (1979).

Como adolescente, su primera telenovela fue Andrea Celeste (1979), con Alberto Argibay, Ana María Picchio y Raúl Taibo. Interpreta a una huérfana que busca a su madre. Fue un éxito que promedió los 30 puntos de ráting, con picos que rozaban los 40. También hubo polémica ya que se acusaba a Andrea de repetir “frases adultas con gestos aniñados” y que la novela “engendra niños tristes”.

En 1980, protagonizó Señorita Andrea de la escritora Alma Bressán en el canal ATC, junto a Raúl Taibo, considerado su primer galán televisivo y con quien también tuvo su primer beso en la pantalla antes que en la vida real. También filma la película Días de Ilusión basada en el cuento “Mamá de niebla” de Poldy Bird.

En 1981, protagonizó los Especiales de ATC con títulos como Bernardette, escrito por Alberto Alejandro y dirigido por su padre Nicolás Del Boca, basado en la vida de la santa francesa. También realizó Romeo y Julieta, Anastasia en las sombras y La primera mentira (primer trabajo con Silvestre), entre otros especiales.

En 1982, se instala en Nueva York para estudiar actuación en el Instituto de Ann Strasberg (esposa de Lee, creador del Actor’s Studio).

En los años ochenta, Del Boca destacó por sus relaciones sentimentales tanto como por su carrera actoral. Protagonizó una de las historias de amor más recordadas tanto dentro como fuera del set: Los cien días de Ana, con el actor y cantante Silvestre. Otra de ellas fue con Raúl de la Torre, conocido director argentino.

En 1987 protagonizo junto a Ricardo Darín, la telenovela Estrellita Mía. En 1989, bajo la dirección de Alejandro Doria realiza Cien Veces no Debo compartiendo cartel con Norma Aleandro, Luis Brandoni y Federico Luppi.

La familia Del Boca se caracterizó por su trabajo en equipo, en torno a la figura de Andrea, de esta manera realizaban un trabajo conjunto en muchas de sus producciones donde su padre Nicolás era el director, su hermana Anabella la vestuarista, su tía Sara Castro la asistente de vestuario, su cuñado Enrique Torres el autor y su madre Ana María su asistente personal. En esta época se decía que Andrea explotaba a su familia.

En 1990, protagoniza dos especiales para televisión de Corín Tellado: Un Retazo de Vida y Quiero Gritar que te Amo el que marca su primer trabajo con Gustavo Bermúdez.

En 1991, protagonizó Celeste, telenovela de gran éxito junto a Gustavo Bermúdez tocando un tema sensible hasta ese entonces como lo era el SIDA.

En 1992, filma bajo la dirección de Raúl de la Torre Funes, un gran amor, donde realiza el personaje de una prostituta alcohóloca y lesbiana de un cabaret de los años 30. Comparte cartel con Moria Casán, Nacha Guevara, Graciela Borges, Susana Rinaldi y Gian María Volonté. También realiza Antonella, telenovela que revoluciona el género, creando una heroína “diferente a las que he interpretado hasta ahora, Antonella es una loca linda”.

En 1993, retoma su papel de Celeste Ferrero en Celeste, siempre Celeste, están de nuevo Gustavo Bermúdez y Dora Baret entre otros nuevos como Lydia Lamaison, Norberto Díaz y Jorge D’Elía. La novedad de esta telenovela es el personaje de Clara, hermana gemela de Celeste, interpretado también por Andrea “Celeste es cálida, orgullosa de sus raíces, no tranza con el poder, Clara es resentida, perversa, egoísta… un desafío actoral”.

Si bien en sus comienzos fue una niña prodigio y por ello comparada con las precoces actrices estadounidenses Shirley Temple y Brooke Shields, fueron las telenovelas las que hicieron a Andrea tan famosa por todo el mundo logrando éxitos igualables a los de Argentina en países como Israel, Italia, Estados Unidos, España, Rusia, Rumania y muchos otros.

En 1994, se pone nuevamente bajo las órdenes de Raúl de la Torre para filmar Peperina una fabula rock basada en un tema del mítico conjunto Serú Girán. Las críticas destruyen el filme pero Andrea lo defiende “Es una fábula llena de símbolos, hay que saber mirarla”.

En diciembre de 1994, llega Perla negra con Gabriel Corrado como galán y acompañada por María Rosa Gallo y Millie Stegman. Luego de este éxito rotundo por Telefé, Andrea protagonizó también con Corrado, Zíngara (1996), una historia que trataba de una joven que sufre un intento de asesinato y pierde la memoria, siendo luego criada como gitana. Aquí la acompañaron Juan Palomino y Facundo Arana. Esta telenovela y la siguiente Mía, sólo Mía (1997), protagonizada por Del Boca, Juan Leyrado y Pablo Echarri, ya no significaron un gran éxito en la carrera de la joven ex niña prodigio. Por esa razón, la actriz se alejó de la televisión por un tiempo.

En 1998, se radicó nuevamente en Nueva York para estudiar «Dirección y producción de cine y televisión» en la School of Continuing Education de la Universidad de Nueva York. Además, enfrentó luego rumores de una grave enfermedad que ella misma se encargó de desmentir en su primera aparición pública después de meses de silencio: “Ustedes me ven mal?”, “Mi unica enfermedad es la soledad”.

Junto a Adrián Suar, volvió al cine en el film Apariencias, del director Alberto Lecchi en el año 2000. Aquí supo lucirse como en otras épocas, como comediante de estirpe y trabajó, así también en El sodero de mi vida, una telecomedia en la que hacía de sexóloga y su pareja era nada menos que Dady Brieva, un sodero mujeriego del que Andrea dijo “No es el típico langa de ojitos celestes, es el tierno que toda mujer querría encontrar”.

En 2005, aptra le hace un reconocimiento con un Martin Fierro por sus 36 años de trayectoria y llega a la pantalla de Canal 9 para interpretar junto al actor Juan Palomino la telenovela Sálvame María, grabada íntegramente en la provincia de San Luis.

Quizás uno de los fracasos más notorios de su carrera fue la telecomedia Gladiadores de Pompeya, que protagonizó durante el 2006 junto a Gabriel Goity. (Hay que tener en cuenta que Canal 9 es el cuarto canal de Buenos Aires en audiencias). La tira duró sólo 24 capítulos.

En 2007, Del Boca hizo uno de los papeles más jugados de su carrera, en el galardonado unitario Sonia desalmada, emitido por Canal 13. Interpretó a una mujer perturbada que termina cometiendo un crimen.

En el transcurso de 2007, participó como jurado de la versión argentina de High School Musical: la selección. También durante este año Andrea anunció públicamente que iba a realizar la segunda parte de la telenovela Perla negra pero al poco tiempo se dejó de lado el proyecto por falta de presupuesto.

En enero de 2008, regresó a la TV conduciendo La Mamá del año, un programa de servicios y entretenimientos dedicado a las madres, que se emitía por Canal 13. En octubre del mismo año Andrea Del Boca volvió a conducir un programa en la misma pantalla. Se llamó Hoy puede ser, un ciclo donde se sorprendía a la gente, “Alguien pensó en vos!” decía ella.

En febrero de 2010, Andrea vuelve a protagonizar una novela en el prime-time de Canal de 13, junto a Osvaldo Laport en Alguien que me quiera donde también comparte cartel con Susú Pecoraro, Miguel Ángel Rodríguez, María Leal, Luisana Lopilato y Viviana Saccone entre otros. Por no tener el rating esperado la novela es mudada al horario de las 19:00, donde se bajaron algunos actores, dándole más protagonismo a problemas sociales como la delincuencia, la drogadicción y el narcotráfico. No dejando de lado la historia de amor entre Rocío y Rodolfo. Y pese a su cambio de horario y el cambio de la historia, la novela no pudo prosperar.

En septiembre de 2011, trabajó como productora en el unitario Tiempo de pensar con su empresa A + A, que se vio por Canal 7, la TV Pública. Fue un ciclo de unitarios, protagonizado por Andrea Del Boca y grandes figuras nacionales del espectáculo. Tiempo de pensar propone una crítica a la violencia de género, cuestionando estereotipos de la mujer instalados en los medios de comunicación. Con una mezcla de drama, comedia romántica, grotesco y humor, cada episodio aborda un conflicto socio emocional que atraviesa la vida de una mujer, ante situaciones que entrecruzan sentimientos opuestos. Y en 2012, filma un documental acerca de la historia del club atlético quilmes,” Haciendo sueños”.

En 2013, cerró un contrato con el estado Argentino para producir y protagonizar la telenovela Esa mujer junto al actor Segundo Cernadas y un gran elenco en la TV Pública Digital.

Noticia al Día/Diversas fuentes