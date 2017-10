octubre 16, 2017 - 12:42 pm

Kaká se despidió del Orlando City de Florida con los ojos llenos de lágrimas. Lamentablemente le dijo adiós a los Leones con una derrota frente a Columbus Crew con el 1-0 en contra.

“Fue un día especial para mí, porque recordé todo lo que viví estos últimos tres años. Ahora se trata de agradecer al plantel, a mis compañeros, a todos. Los voy a extrañar y por siempre seré un León”, declaró al término del encuentro.

El centrocampista brasileño anunció su retiro de la institución luego de no renovar su contrato, el cual termina el mes de diciembre de este año.

Luego de tres años defendiendo los colores del equipo de Florida en los que registró 24 goles en 75 partidos. Kaká le agradeció a su afición el apoyo que le brindaron todo este tiempo. El presidente del Sao Paulo, Carlos Augusto Barros, dijo que el club está dispuesto a abrir las puertas al veterano jugador.

Thanks for the ride, Captain! #ThankYouKaka pic.twitter.com/X3bqs5gXXv

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 15 de octubre de 2017