Justin Verlander intentará apagar la ofensiva de Yankees para forzar el séptimo juego

octubre 20, 2017 - 12:47 pm

Justin Verlander aceptó ser canjeado a Houston con la espera de jugar en la Serie Mundial, y desde entonces ha ganado en todos los ocho juegos que le tocó lanzar. Ocho no alcanza. Los Astros tienen que ganar en el noveno juego de Verlander o su temporada acabará sin poder conseguir el objetivo.

“Desde luego. Soy consciente de que esta es una de las principales razones para la que trajeron aquí”, afirmó Verlander. “Para esto vine”.

Seis días después que el derecho tiró un juego completo ante los Yankees para poner a Houston arriba 2-0 en la serie al mejor de siete por el banderín de la Liga Americana, los equipos se vuelven a medir esta noche en el Minute Maid Park en el sexto duelo. Los Astros se juegan la vida luego que Nueva York barrió los tres partidos en el Bronx.

Con récord de 10-5 y efectividad de 3.18 en 19 presentaciones de por vida en postemporada, que incluye dos participaciones en la Serie Mundial, Verlander es por mucho el lanzador de los Astros con más experiencia en estas situaciones.

La confianza puesta en Verlander

“Tienes fe porque cuentas con Justin Verlander”, declaró el manager A.J. Hinch. “Su presencia hace que todo el mundo tenga un poco más de energía”. Y los Astros necesitan vigor.

Aaron Judge, Gary Sánchez y los otros jugadores de Nueva York, que sufrieron un par de derrotas 2-1 en Houston, recibiendo 13 ponches de Verlander, llegan bien entonados tras superar 19-5 en carreras y 25-12 en hits en sus tres juegos como local.

También vienen de voltearle la tortilla a Dallas Keuchel, el otro as de los Astros que perdió el quinto partido tras ganar el primer juego con un registro de 10 ponches en siete innings en blanco.

“Hay que fijarse en todos los jugadores que se han sumido en malas rachas en los playoffs y de un momento a otro se calientan”, advirtió el piloto de los Yanquis Joe Girardi. “Y yo creo que todo se magnifica cuando estás en los playoffs, y dos juegos parecen una eternidad, mientras que si las pasas mal en dos juegos en la temporada regular la gente no dice ni pío”.

Los Yankees están a una victoria de ganar su primer cetro de la Americana desde 2009 y el número 41 en total. Justin Verlander explicó como afrontar el juego de esta noche. “Mi plan es salir a darle todo lo que tengo. Me voy a enfocar en mis pitcheos y no tratar de que la importancia de este momento me afecte. Tengo que enfocarme en la tarea que tengo de frente”.

Noticia al Día/ Agencias