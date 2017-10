Julio Borges: La lucha tiene que ser lograr unas presidenciales con unas condiciones distintas

octubre 31, 2017 - 1:13 pm

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseveró este martes que la decisión de las toldas opositoras de no participar en municipales se enfoca en poner freno a las irregularidades en las que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral y que han venido denunciando en los últimos comicios.

Destacó que “los procesos electorales se han ido perfeccionando” para que se vea reducida en números la evidente mayoría que, a su juicio, significa la oposición en plena crisis política.

“Si nosotros no ponemos freno a eso y no logramos un CNE libre, no vamos a tener elecciones limpias en Venezuela”.

En desarrollo…

Noticia al Día