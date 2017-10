octubre 5, 2017 - 8:53 am

La selección de Venezuela recibirá este jueves a Uruguay, que busca su pase matemático al Mundial de Rusia 2018. El partido corresponde a la 17ma fecha de las eliminatorias suramericanas y se disputará a las 5:00 de la tarde en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal.

Desde que el Premundial se juega todos contra todos Uruguay nunca ha conseguido su pase directo a la Copa del Mundo y siempre que asistió fue por la vía del repechaje, pero eso podría cambiar hoy, ya que si los ‘charrúas’ suman de a tres en suelo criollo sellarían su clasificación directa a la cita mundialista del próximo año. La ‘Celeste’ es favorita para imponerse en este encuentro y que lo logre se paga a una cuota de -147. Ingresando al portal de OddsShark puedes consultar todas las cuotas y pronósticos para este y otros partidos de las eliminatorias mundialistas.

El combinado uruguayo llega a esta jornada ubicada en la segunda posición de la tabla de clasificación con 27 puntos acumulados en 16 presentaciones producto de 8 juegos ganados, 3 empates y 5 derrotas además de un diferencial de +10. Tienen 3 puntos de ventaja sobre Perú y Argentina, que ocupan la cuarta y quinta posición de la tabla y que se enfrentan entre ellos en esta jornada, por lo que un triunfo ante Venezuela les garantiza no poder ser alcanzados por el perdedor de ese partido e incluso por ninguno de los dos si llegasen a empatar peruanos y argentinos en La Bombonera.

La ‘celeste’, que exhibe la segunda mejor cuota goleadora del certamen, con 27, se enfrentará a la defensa que más dianas ha permitido, 35, y con el artillero de la eliminatoria, Edinson Cavani, en plenitud de forma. Además, su compañero de ataque, el ariete del Barcelona Luis Suárez, tendrá una motivación extra ya que un gol ante los venezolanos le dejará ubicado como el máximo anotador histórico de las eliminatorias, con 20 dianas, por encima del argentino Hernán Crespo. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este partido es un resultado poco probable y que ocurra se paga a una cuota de +284.

Por su parte, la selección venezolana llega a esta jornada luego de sumar par de puntos con dos buenas presentaciones en la pasada fecha de eliminatorias en la que empato sin goles ante Colombia en San Cristóbal y luego obtuvo un histórico empate 1-1 en Buenos Aires ante Argentina, donde sumó por primera vez en la historia.

El director técnico Rafael Dudamel ha iniciado en las últimas fechas una renovación de la plantilla pensando en retos futuros ya que no tienen posibilidades matemáticas se acceder a esta Copa del Mundo y para ello ha convocado a 9 jugadores de la selección sub 20 que jugó la final del mundial de la categoría a comienzos de este año. La vinotinto no es favorita para imponerse en este encuentro y que lo consiga se paga a una alta cuota de +402. Ingresando al portal de OddsShark puedes consultar todas las cuotas y pronósticos para este y otros encuentros de las eliminatorias sudamericanas.

Jornada 17 de las eliminatorias suramericanas

Bolivia vs Brasil | La Paz | 4:00 PM

Venezuela vs Uruguay | San Cristóbal | 5:00 PM

Colombia vs Paraguay | Barranquilla | 6:30 PM

Chile vs Ecuador | Santiago | 8:30 PM

Argentina vs Perú | Buenos Aires | 8:30 PM

