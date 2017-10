José Altuve: “He tenido que convertirme en estudiante del béisbol”

octubre 1, 2017 - 2:55 pm

En el camino a ganar su primer premio MVP en la Liga Americana, José Altuve se ha convertido en padre por primera vez y es miembro de un equipo con aspiraciones de llegar a la Serie Mundial. A pesar de que todos los “Astros” se han alineado a su favor, Altuve dice que ha tenido que luchar por cada hit que ha logrado en su carrera. El pequeño gigante venezolano habló con Marly Rivera sobre llegar al hit 200 en la temporada, cuarta vez que lo logra de manera consecutiva, la comparación con Craig Biggio y su preparación de cara a una larga carrera de playoffs.

José, ¿cómo has podido mantener de forma consistente el extraordinario desempeño que has tenido esta temporada, en la cual eres uno de los favoritos para ganar el MVP de la Liga Americana?

Es bastante cómico porque siento que de esta temporada, a pesar de los .350, los 20 y tantos jonrones, es una temporada que se me ha hecho bastante difícil salir todos los días y hacer las cosas. Gracias a Dios, los resultados, los números están ahí, pero no ha sido nada fácil. He tenido que batallar por cada hit aunque no lo crea. Y que me puedan nominar al MVP ya es algo bastante grande para mí.

Este año me he dado cuenta que los pitchers han estado haciendo más ajustes, como que tienen un plan. No van al home plate y me lanzan cualquier pitcheo. He visto que me han pitchado de una misma manera o cuando los hago cambiar de esa manera de pitchar porque ya les estoy bateando bien, vienen a otra. O sea creo que cada hit que he dado, he tenido que trabajar bastante duro.

En el pasado, Correa me ha explicado que tú eres un pelotero natural, que no necesitas de mucho para ir al juego e irte de 4-4, que él es un pelotero que tiene que trabajar mucho más, ¿entonces qué ha marcado la diferencia esta temporada?

José Altuve revisa los números , la tecnología en el juego diario

Le están metiendo un poco más de tecnología al juego; las computadoras, los números, dice José Altuve. Ya el otro equipo sabe a qué pitcher sí o a cuál tú no le bateas. Y si ellos tienen a alguien en el bullpen que tiene las cualidades que va a ser como un “match-up” contigo y tú no vas a poder ser exitoso, ellos lo van a traer sin duda alguna.

Ellos ya saben en qué conteo estás bateando, qué pitcheo te gusta batear, si hay hombre en primera qué te tienen que tirar yo creo que eso es lo que se me ha hecho más difícil este año. He tenido que volverme un estudiante del béisbol.

Ya no es solo salir al terreno y agarrar una rola y, ‘Oh mira, voy a reaccionar con este pitcheo’. Ahora tú tienes que ir a de verdad sentarte en la computadora un buen rato a estudiar los números. ‘Mira en esta cuenta y en esta me están tirando esto’. Es algo nuevo, pero creo que si queremos ser exitosos en el béisbol de esta era todos tenemos que ligar lo que ten dicen los muchachos que trabajan en la oficina de la computadora con tu habilidades. Así es que vas a poder sobrevivir en este béisbol.

¿Hay alguna estadística específica que crees que te haya ayudado más?

Tampoco es algo absoluto. El primer mes no estaba bateando el slider y los muchachos vienen y me dicen, mira José no estás bateando el slider, estás bateando .150 con el slider y ya tú vas a saber que te van a tirar más sliders. Entonces me ajusté, comencé a batear más el slider. Entonces después venía la recta afuera. Después ellos me hacen saber, mira José ya estás bateando el slider pero ahora te están tirando recta afuera. No es algo que estoy haciéndolo yo solo, sino que los hitting coaches, los muchachos ahí adentro estamos trabajando en conjunto los reportes y yo creo que de esa manera tu puedes salir y ser exitoso el día a día.

Otra temporada de 200 hits, ¿alguna vez pensaste cuando llegaste a Grandes Ligas que esto iba a suceder para ti?

Uno siempre va a creer en uno y le das gracias a Dios por eso, pero es bastante difícil creer que puedes llegar a Grandes Ligas y meter 200 hits tres (cuatro) años seguidos. Me siento bien orgulloso. Quiero seguir ayudando a mi equipo. Quiero seguir conectando hits porque creo que tenemos un futuro bastante brillante.

Y ahora José Altuve va por el Más Valioso

Miguel Cabrera es el único venezolano en ser Jugador Más Valioso, en dos ocasiones, ¿qué significaría para ti ser el segundo?

Yo creo que a todos los peloteros de Grandes Ligas les gustaría ganar un MVP. Pero creo que a nuestro país le gustaría más, en un equipo donde hay venezolanos que les está yendo bien, en este caso, Marwin, una de sus mejores temporadas, de verdad, para un utility player. Creo que para nuestra Venezuela sería bastante grande que podríamos ganar una Serie Mundial, y sabes, para eso es que estamos trabajando duro.

¿Te pone un poco de presión cuando te comparan con un Salón de la Fama como Craig Biggio?

Yo creo que eso es un orgullo para mí porque todos sabemos que Craig Biggio es uno de los mejores segundas base de las Grandes Ligas, un pelotero que salía a jugar duro todos los días, 3000 hits, y el hecho que quizás no me comparan, pero que pongan mi nombre al lado del de él, ya eso para mí es un honor.

Ya estando de cara a los playoffs, ¿hay algún equipo que prefieran enfrentar porque el ‘match-up’ es mejor?

No, ninguno. Tú sabes que en playoffs todo el mundo empieza de cero y no importa que equipo vayas a enfrentar, si quieres pasar a la Serie Mundial tienes que pasar por dos rounds con equipos que van a estar bastante calientes y muy buenos. Esperemos que las cosas salgan bien para nosotros y yo tengo fe de que el equipo va a jugar bastante bien.

¿Cómo ves esta próxima serie en Fenway Park, como una previa de la próxima ronda?

En esta serie que viene nosotros todavía estamos tratando de alcanzar a los Indios. Vamos a salir a jugar duro, pero no importa quien gane esta serie, (en) los playoffs va a ser diferente. Todavía no sabemos si vamos a enfrentarlos a ellos o no, si ellos van a enfrentar nuestro mejor pitcher o lo vamos a guardar para los playoffs. Yo creo que esta serie se presta para bastantes cosas.

¿Fue bueno pasar por lo malo temprano y finalizar la campaña viviendo este gran momento?

Sí, claro. Yo creo que el equipo con la buena temporada que ha tenido ha pasado por todo. Hemos pasado por momentos muy buenos donde ganamos casi la mayoría de los encuentros. Hubo uno que perdimos no sé cuántos juegos. En el mes que pasamos por el huracán en Houston. Hemos pasado por muchas cosas y creo que es un equipo que está bastante fuerte mentalmente para los playoffs.

¿Ha sido más especial esta temporada y lo será la postemporada ahora que tienes a tu primera hija en casa?

Sí. Yo creo que ella cambió gran parte de mi vida. Llego a la casa ahora y todo es ella. Si no estoy jugando, todo es ella. Estoy muy contento de que ella, aunque esté bastante joven y no tenga idea de nada, vaya a poder estar ahí apoyándome en los playoffs.

¿Qué tiene este equipo que te dice que podrán pasar más allá de la primera ronda?

La experiencia hace la diferencia

Experiencia. Ya por lo menos Carlos (Correa) jugó en playoffs con tan sólo 20 años. Springer, Marwin ya han jugado playoffs. Beltrán ha jugado 1,500 playoffs. Verlander ha jugado 1,500 playoffs también. Yo creo que esa experiencia nos va servir de mucho en lo próximo.

Tenemos demasiado talento. Dondequiera que veas hay talento, empezando por Carlos Correa que para mí junto a Mike Trout, uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas. Tenemos un muchacho jugando tercera base que a pesar de su juventud está teniendo una temporada increíble y más que todo en la segunda mitad, que es Alex Bregman. Tenemos a un pelotero como George Springer que tiene 30 cuadrangulares. Como primer bate es algo bastante increíble. Tenemos un pelotero que no tiene posición pero tiene por encima de 20 jonrones y está liderando el equipo en RBI que es Marwin González. Tenemos a Dallas Keuchel, a Lance McCullers Jr, ahora a (Justin) Verlander. No todo el mundo está acostumbrado a tener tantos peloteros buenos en su equipo, concluyó el venezolano venezolano José Altuve.

ESPN