Ismael Barroso tuvo un retorno triunfal al ring con un nocaut ante Fidel Maldonado

octubre 15, 2017 - 6:54 pm

Ismael Barroso demostró que la pegada no se pierde aunque tuviera 17 meses sin combatir, ya que noqueó en el sexto round al estadounidense Fidel Maldonado, llevándose el cetro Fecarbox del CMB.

La refriega se realizó en Indio del estado de California en EE.UU. En el tramo decisivo, el anzoatiguense con un gancho de izquierda contundente al costado derecho, dejó sin aire al gringo a los 2:23.

“Quiero demostrar que sigo estando en la élite de mi división”, comentó en reciente entrevista Barroso. “El tiempo que estuve fuera me sirvió para reflexionar y saber mejor cómo lograr mis objetivos. Esta vez no me va a detener nadie”.

Al menos, Maldonado Jr. ya no lo hará. El boxeador de Albuquerque llegaba con cierto aire de confianza que pronto se convertiría en una mueca horrible, desde el momento en que la mano zurda de Barroso comenzó a caer potente sobre su ojo derecho..

Rugió “El Tigre” de Venezuela

Poco antes del final del tercer asalto vendría el primer conteo con una combinación al rostro que abría un abismo bajo los pies del estadounidense, a quien por un momento se le iba el balance.

Barroso apretó el paso en el cuarto round y en su torpeza, Maldonado Jr. comenzó a golpear por detrás de la cabeza del venezolano, obligando al árbitro a quitarle un punto, una fase más del descenso y la marca definitiva del desastre que vendría.

El quinto asalto sería apenas un puente de dolor hacia los 2:23 minutos del sexto, cuando una izquierda al hígado dejaría doblado a Maldonado Jr. y también de rodillas a Barroso, pero de una alegría rotunda.

“Me pudieron haber traído un oponente más suave, porque Maldonado pelea fuerte y posee pegada”, explicó Barroso, quien entrena en Kendall con el profesor cubano Osmiri Fernández. “Todo el que me conoce sabe que no me gustan los compromisos suaves”.

Barroso perdió una oportunidad de oro cuando el 7 de mayo del 2016 cayó en Manchester frente al local Anthony Crolla, quien en ese momento era el campeón de la Asociación Mundial (AMB).

El venezolano contaba con las herramientas para superar al británico y parecía conseguirlo al desarrollar un ritmo intenso en los primeros asaltos, pero luego el cansancio se convertía en un muro infranqueable entre él y sus ilusiones. Ahora todo ese mal recuerdo de la derrota en Inglaterra quedó atrás y comienza un nuevo capítulo.

“No he vuelto para ganarme unos cuantos pesos de más, sino para reclamar lo que siento es mío”, recalcó el venezolano. “Si he vuelto al gimnasio, a esta rutina agobiante, es porque estoy seguro de poder combatir de tú por tú con todos los campeones, que puedo arrebatarles sus coronas”.

Ismael Barroso deja su registro en 20 laureles (19 por nocaut), una derrota y par de empates.

