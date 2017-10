Isaías Rodríguez permanecerá como jefe de Misión Diplomática en Italia

octubre 28, 2017 - 8:27 am

El integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y diplomático Isaías Rodríguez, informó este viernes, mediante una carta publicada en su blog, que permanecerá como Jefe de la Misión Diplomática en la República de Italia.

“El día 24 de octubre de 2017 el ciudadano Canciller de la República, ciudadano Jorge Alberto Arreaza Monserrat , me ha comunicado la decisión del Gobierno venezolano en el sentido de que debo mantenerme en el cargo que actualmente ejerzo, lo cual dolorosamente me lleva a separarme de la institución que hasta ahora he compartido solidariamente con ustedes”, explica Rodríguez en la misiva.

A continuación el documento íntegro:

Creo en el pueblo venezolano, en su nobleza y en su compromiso

Carta donde expongo las razones que dolorosamente me llevan a separarme de la Asamblea Nacional Constituyente

Camaradas

De la Asamblea Nacional Constituyente

Caracas

Presente

Queridos Camaradas

El señor Ministro del Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela me ha solicitado permanecer en Italia con el carácter de embajador. Como están ustedes enterados, soy actualmente Jefe de la Misión Diplomática en la República de Italia y, simultáneamente, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, a la que ustedes y yo pertenecemos. Para el Gobierno italiano es incompatible el ejercicio de las dos representaciones.

Con fecha 05 de octubre de 2017 la Jefatura de Misión que dirijo remitió Fax Urgente al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a los fines de que, en el más breve plazo, de manera formal el Gobierno venezolano comunique a la Cancillería italiana lo informado a esta Embajada por la Directora para América Latina de la referida Cancillería. Respetuosamente el gobierno italiano ha solicitado a nuestro país “tomar las medidas necesarias para resolver la situación planteada”. Los Jefes de Misiones Diplomáticas por tener funciones plenipotenciarias son designados exclusivamente por el Jefe del Gobierno venezolano conjuntamente con el voto aprobatorio de la Asamblea nacional.

El día 24 de octubre de 2017 el ciudadano Canciller de la República, ciudadano Jorge Alberto Arreaza Monserrat , me ha comunicado la decisión del Gobierno venezolano en el sentido de que debo mantenerme en el cargo que actualmente ejerzo, lo cual dolorosamente me lleva a separarme de la institución que hasta ahora he compartido solidariamente con ustedes.

Creo en el legado de Hugo Chávez, creo en la recta conducción de la ANC por nuestra digna Presidenta, creo en el pueblo venezolano, en su nobleza y en su compromiso, y creo firmemente en ustedes. Sabrán dar respuestas a las inquietudes del país, a sus angustias y a sus reivindicaciones legítimas por tanto tiempo postergadas. Estoy seguro que tendrán éxito en el cumplimiento de las tareas y las responsabilidades que la historia actual de la patria les ha confiado.

El equipo de trabajo constituido por la Segunda Vicepresidencia que honrosamente ustedes me confirieron estará a la orden de las Comisiones designadas y, humildemente, desde este u otro lugar estaré a la disposición de ustedes para tenderles la mano cada vez que fuere necesario. Incondicionalmente les reitero mi compromiso indisoluble con la revolución bolivariana y mi permanente actitud de atender el llamado de nuestro proceso y proyecto político socialista, al cual le he entregado la vida mucho antes de acompañar orgullosamente al Comandante que nos ha conducido a “tomar el cielo de la patria por asalto”.

Fraternalmente

Julián Isaías Rodríguez Díaz

Correo del Orinoco