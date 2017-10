octubre 13, 2017 - 11:26 am



Me molesta la gente que presume ser mejor que los demás, las injusticias, la burla, el brollo. Pero ahora creo que sencillamente me estoy viendo en un espejo cada vez que siento estas desagradables incomodidades. Conocedores del comportamiento humano han demostrado que cuando algún comportamiento externo nos molesta es porque estamos viendo afuera precisamente lo que no nos gusta de nosotros mismos.

Tengo que confesar que esta premisa anterior fue difícil de asimilar, pues jamás podría aceptar hacerle daño al prójimo, lastimar sentimientos ajenos, considerarme superior a otra persona, burlarme exprofeso del prójimo o involucrarme en los cotidianos brollos practicados en cualquier espacio social.

Pero ocurre que es verdad, sólo que es sumamente difícil analizarnos profundamente, en diferentes situaciones de nuestra cotidianidad para descubrir nuestro lado oscuro, ese que rechazamos cuando observamos en los demás y se nos hace sumamente difícil y hasta imposible asumir como propio en algún momento de nuestra vida, en algún escenario donde hemos interactuado familiar, académica, laboral o socialmente.

Si hacemos verdaderamente una retrospectiva, descubriremos con estupor los momentos que hemos desplegados estos comportamientos o hemos sentido esas sensaciones, las exterioricemos o no. Conscientemente manifestamos rechazo porque son sensaciones y comportamientos contra natura, dañinos y propios de gente cruel, carente de la sindéresis necesaria para aceptar la igualdad humana por encima cualquier artificio material. Es más cómodo decir que somos humildes, sencillos y justos.

La idea no es darse golpes de pecho para acusarnos de malas personas, el propósito es más bien reconocernos para corregirnos, sin pretender alcanzar la perfección pero por lo menos realizar diariamente una reflexión para iniciar el proceso de transformación, para vaciar poco a poco la información que hemos acumulado desde que nacemos y que nos ha convertido en lo que hoy somos, para renovarnos con conductas, comportamientos más benevolentes para beneficiarnos y brindar mayor comodidad a quienes nos acompañen en esta vida, ya sea circunstancialmente o por largos periodos.

Expertos en comportamiento humano explican que al sentir rechazo hacia otras personas es porque simplemente ellos reflejan características que negamos en nosotros mismos. Tal parece que esas sensaciones negativas que producen las acciones de otra gente son características que se comparten, ya sean modales, carácter, conductas que no aceptamos jamás como propias. Dicen conocedores de la materia que cuanto más insoportable nos parezca un comportamiento ajeno más refleja una actitud propia, solo que se tiene muy arraigada y es casi imposible reconocerla como parte de nuestra personalidad. La cuestión es que en vez de analizarnos para reconocernos nos concentramos en criticar “la paja en el ojo ajeno”.

Al considerar que las otras personas deben trabajar para mejorar sería entonces lo que nosotros mismos debemos hacer con nuestras vidas. Al reconocernos, vernos en los demás, entonces se presenta la gran oportunidad que deberíamos descubrir en cualquier relación para evolucionar como mejores seres humanos.

Se recomienda analizar la gente que nos rodea, más que para descalificar aquello que consideramos sus defectos, para descubrir que nos atrae y que nos molesta de esas personas, pues resulta que los comportamientos que nos gustan o desagradan también forman parte de nuestra personalidad.

Si caemos en negación para reconocer que estos patrones de conducta también nos muestran ante los demás solapada o explícitamente, entonces será más difícil digerir y trascender esos comportamientos en los demás. Cuando lo logremos entonces dejaran de molestarnos, de lo contrario se repetirá con diferentes personas de nuestro entorno.

El gran aprendizaje es tratar de entender que estas personas espejo sacan a relucir lo que más rechazamos en nosotros mismos, hasta que realmente logremos hacer una sincera introspección para entender la oportunidad de encontrar a estos maestros que nos vienen a mostrar nuestros propios defectos para que tengamos la valentía de corregirnos.

María Elena Araujo Torres