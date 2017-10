octubre 19, 2017 - 1:12 pm

Para crecer o evolucionar hacia una vida mejor que beneficie a todos quienes nos rodeen poco sirven los consejos, cursos o cualquier tipo de inducción por muy pedagógica o esperanzadora que parezca, si no existe la verdadera convicción de qué es lo que realmente queremos lograr.

Ocurre que muchos podemos creer que evolucionar o echar pa’lante es ganar dinero suficiente de manera consecutiva para comprar cosas materiales que nos harán felices, tal como nos lo venden las campañas publicitarias.

Expertos en las artes de la venta lo han sabido hacer muy bien a través de los años, utilizando los medios de difusión masiva para vendernos ideas sobre productos que aparentemente nos harán sentir mejor y ser exclusivos en este mundo lleno de tanta gente común. Nos ofrecen productos o fórmulas mágicas que solemos comprar pero que a la hora de la verdad a quienes hacen ricos es a sus impulsadores o vendedores.

Como ya lo hemos tratado antes, en vez de convertirnos en esos seres únicos y exclusivos que creemos poder ser, empezamos a formar parte de una especie de rebaños pastoreados por quienes tienen objetivos claros en sus propósitos de ganar fama y dinero, a expensas de quienes se deslumbran con argumentos teóricos planteados desde el academicismo o elevado nivel de carisma público.

Obviamente, quienes manejan este arte de convencer a la gente para que consuman determinadas ideas o productos suelen tener la pericia para que así no parezca, porque se ha enseñado desde tiempos ancestrales y en consecuencia a toda la gente le gusta comprar cosas, pero la mayoría suele ser quisquillosa ante quien se le acerca para venderle. Es más fácil cuando sienten interés de otros por ayudarlos a ser mejor y si perciben que pueden ganar dinero con esas herramientas, mucho mejor.

Una de las preguntas que habría que hacerse es, si realmente esas técnicas tienen efectividad, hasta qué punto le han servido a quienes las propagan, si realmente han mejorado sus propias vidas con las ideas que ofrecen o es que han obtenido ingresos con la plusvalía obtenida con las ventas de esas ideas a gente que quiere evolucionar y siente que puede lograrlo con las recomendaciones ofrecidas.

No es precisamente quien más lee, más asiste a cursos de superación personal, más participa en grupos religiosos o quien ofrece más limosnas, quienes evolucionan verdaderamente. Como dice una canción muy vieja: no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.

Pero cuáles son esas cosas. Serán acaso las que recomiendan expertos, como: tratar a los demás como quieres que te traten a ti mismo; no hacer a nadie lo que no te gustaría que te hicieran; darnos otras oportunidades al equivocarnos; agradecer por todo; pensar en grande; luchar por lograr los sueños; ser humilde; aceptar los errores; ofrecer disculpas cuando sea menester; aceptarse con defectos y virtudes, etcétera.

Indudablemente esas consejas tienen valor, son importantes para coexistir con el prójimo y con nosotros mismos, pero más que aplicar fórmulas o poner en prácticas sugerencias teóricas, es reflexionar con qué corazón lo estamos haciendo, será acaso para que la gente nos vea como seres especiales y buenos o es porque realmente estamos dispuestos a dejar nuestros intereses materiales personales para disponernos a servir sin distingos, preferencias, simpatías, objetivos o intereses personales. Dicen que la felicidad no están en los alcances materiales o en la fama, sino tendríamos que preguntarnos por qué tanta gente famosa o con demasiado dinero terminan hasta quitándose la vida, sumergidos en las drogas o tan desdichados que deben comprar con frecuencia nuevos objetos materiales para calmar su falta de tranquilidad, paz, amor.

Pareciera que la fórmula radica en parte en la disposición para amar de verdad, incluso a quienes nos desagradan o rechazamos; en realizar actos permanentes de reflexión acerca de la intención con que realizamos cada acto, por más cotidiano que parezca; en observarnos y corregirnos cuando sea necesario, en nuestros propósitos, deseos, intenciones, respecto a los demás. Parece tarea difícil, pero podría facilitarnos esa evolución o transformación que muchos buscan a veces hasta sin saberlo.

María Elena Araujo Torres