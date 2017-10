Intendente de Lossada madruga y lanza candidatura a la alcaldía: Construiremos una ciudad de paz

octubre 23, 2017 - 2:06 pm

Soy un hombre de disciplina pero Manifiesto que Sí “Aspiro” ser el Alcalde de todos los LOSSADEÑOS , un Municipio pujante que merece más , de lo que se le ha negado: la oportunidad de crecer.

Pongo mi nombre con humildad y todo mi empeño para transformar y Refundar a Lossada.

Somos municipio petrolero pero más allá de eso hay que insistir en el tema de los alimentos y la economía de base , tenemos tierras fértiles para empujar la producción, rescatar la planicie y el sistema de riego .

Desde la Parroquia José Ramón Yepez en el sector el laberinto hasta la frontera con el Municipio Mara , parroquia San José, pasando por la Parroquia Mariano Parra León y la Concepción , la voluntad de trabajar que tiene nuestra gente es lo más importante, así lo manifestó Richard Fernández Militante y Miembro de la Dirección municipal del PSUV en esa localidad.

“Lo primero que proponemos y que, se debe hacer, es solucionar el problema del agua” Fernández manifestó que a pesar de tener la represa los 3 ríos en ese territorio , Lossada tiene sed , no tiene agua ! Debemos solucionar esa problemática y será lo primero que haremos.!

En seguridad, reforzar el trabajo en conjunto . Un Alcalde no puede estar desatendido , es un deber constitucional , trabajaremos arduamente para darle seguridad a Nuestra Gente !

Fernández Afirmó que existe sobre precios en productos y servicios , afectando a la población en general , no hay un control muy por lo contrario se es permisivo en la Municipalidad, ” Hoy por hoy Lossada tiene el costo del pasaje más caro de Venezuela que ironía! siendo uno de los municipios con una población de escasos recursos , más licorerías que escuelas , Eso hay que cambiarlo” … “Debemos ser lo que siempre debimos ser , una potencia deportiva , cultural ! Construir la Gran Casa de la cultura con anfiteatro, invertir en ese derecho que tiene nuestra juventud , nuestra sociedad así como el rescate de las infraestructuras Educativas y deportivas , construir otros espacios ” Afirmó Fernández .

Entre sus propuesta está planteado trabajar con el Poder Popular , la transferencia de recursos para aplicarlo en proyectos que atiendan las necesidades de los sectores , la creación de Institutos autónomos del Agua , Gas , vialidad entre otros , que sean autosustentables y contribuyan a resolver los probleamas generados por el atrazo , también la modernidad del Municipio, generar las garantías necesarias para llamar a inversionistas que impulsen nuevas fuentes de empleos directos e Indirectos , nomenclaturas, embellecimiento de espacios públicos , rescate de plaza para la paz y la sana convivencia , proyecto de vialidad asfaltados de vías urbanas , extraurbanas y agrícolas.

Richard Fernández de ser candidato y ganar la alcaldía sería el más joven del Zulia y de la Entidad Lossadeña en Su historia con 32 años de edad pero con una gran experiencia y profesionalismo , como Intendente desempeñó grandes esfuerzos en diversas áreas diseñó planes operativos , la integridad de los órganos de seguridad, rescató la cultura y tradiciones ,ornato y limpieza de zona comercial organizando y mejorando el centro de la concepción, rescate de espacios entre otros , por eso, Fernández se alza con su eslogan ” Por un futuro Brillante , Vamos pa’ Lante “