Instrumentistas de la gaita, Dos Carlos con pasión gaitera. (Ramón Alí Soto P).

octubre 22, 2017



Carlos Kristen

Corre por sus venas la música, el canto y sentimiento por los giros y arreglos en la mezcla de notas, Carlos Alfredo Kristen Prieto proviene de familias con dotes musicales, por parte de su mamá, Ana Prieto, es familia de Aaron Prieto, Alex Prieto, Alfredo Prieto, Antonio Prieto y Albert Prieto, todos músicos y cantantes, constituyeron el primer conjunto infantil “Los Pupilos del Zulia” en 1962. Sus tíos y primos han estado en distintos conjuntos como vocalistas, compositores, instrumentistas.

Nació el 7 de Febrero de 1985, en Maracaibo. Es hijo del respetado guitarrista y compositor Carlos Kristen, extraordinario músico que pasó por las filas del Grupo Montuno, Kristen padre junto a su hermano, el recordado William Kristen hicieron Canto a la vida, una gaita emblemática que quedó en el corazón y el alma de todos los amantes del ritmo, interpretada por el también recordado Milton Pereira.

Los inicios de Kristen Prieto fueron en el Liceo San José de Calasanz, su maestro fue Alexis Molina padre, querido profesor a quien apreciamos y respetamos, Molina le enseñó mucho sobre la gaita y el cuatro. Por su inquietud e intenso deseo de seguir conociendo, aprendió a tocar también La guitarra, el piano, el bajo, la tambora, el furro, la charrasca, el timbal, el bongó. También canta muy bien.

Como profesional inicia en la agrupación Somos como solista en el año 2003 en donde estuvo hasta el 2005, de allí pasó a Gosugaita, como solista y más tarde entró a Gaita y Lago, como solista y tecladista. Luego regresó a Somos como tecladista, pasó por el Tren Gaitero en donde tuvo la dicha de conocer a Ruben Ríos. Posterior a esto entró a Estrellas del Zulia en el 2012 donde aún permanece.

Ha tenido participación en los temas: Fina estampa, La Furra, Chiquito, Un Par de viejos que adoro, Maracaibo exquisito, Viernes de aroma, Las gallinas, Me gusta la gaita, Furro en mano, Como le gusta al zuliano, entre otros . Carlos Alfredo fundó un grupo de musica bailable llamado Los Radicales, perteneció a Caribe Show de Alfredo Rojas y en la actualidad es el pianista y director musical de Las Chicas del Can. Trabajó por dos años en el IMGRA, Instituto Municipal de Gaita Ricardo Aguirre, es fundador de Funganer, la Fundación de la Gaita Nerio Rios, allí es instructor de voces y cuatro.

Tiene mucho talento, capacidad, disciplina y valor, en incontables escenarios y presentaciones ha demostrado su cariño, su pasión, el honor de tocar gaita zuliana que tanto le llena el alma de zulianidad, de cariño por la tierra y de amor por la vida. Músico que aborda no sólo nuestros ritmos, aborda muy bien los de otras tierras como el merengue, la salsa, la cumbia, entre otros.

“Yo siento al tocar, alegría, euforia, adrenalina, es algo que me llena bastante, algo inexplicable, es un sentimiento único”. Carlos Alfredo Kristen es un músico perfeccionista, exigente, estudioso y disciplinado. Joven instrumentista.

Carlos Ernesto Chacín.

En la década en la cual se hicieron gaitas espectaculares como El mercado de los buchones, Los Botelleros, La Cardenalera, Aquel Zuliano, por citar solo varias de muchas,el surgimiento de festivales como Una gaita para el Zulia. Época hermosa que registra un sinfín de actividades y presentaciones culturales. El color, el sabor, la cadencia y sabrosura conformaban cada una de las gaitas, inspiraciones con las que se motivaron y aprendieron a tocar y cantar, muchos solistas e instrumentistas como Carlos Ernesto Chacín, quien nace el 30 de diciembre de 1980, en la ciudad de Maracaibo, criado en suelo sanfranciscano,el pueblo de hermoso, radiante y enérgico espacio de sol naranja y azul lago en cada amanecer.

Tenía solo cuatro años de edad cuando aprendió de forma empírica a tocar tambora y charrasca. “Mi mamá me regaló una radio grabador, una tamborita y una charrasquita en navidad”. Su oído rítmico siguió el golpe de las gaitas El Barbero y Al Zulia Doy. Pero como todo buen percusionista, aprendió ” con un tobo y dos cucharas” junto con su primo Eroy Chacín hijo. Inició en Pinceladas Marabinas, luego formó parte de La Gran Parranda en 1994-95 en el Liceo Barnola.

“Comencé a los once años a tocar en el Conjunto del Colegio y a los trece años toqué en la tarima del Colegio Divino Niño en un Festival Gaitero”.

El 1996 entró a Las Espiguitas del Padre Vílchez, nos cuenta que él no quería asistir a la selección de prueba porque en el conjunto en el que estaba en ese momento era cantante y en Las Espiguitas buscaban un tamborero, entre risas lo relata. Gracias a la insistencia de un primo fue y quedó seleccionado. “Gracias a él hoy ejecuto tan preciado instrumento”. Estuvo una temporada con ellos.

La percusión lo llena, le apasiona, es lo que le gusta, le causa satisfacción poder ejecutar, siente mucha adrenalina al tocar. “Por mi voz ronca no pude ser cantante, pero me fascina cantar”. Entre los instrumentos que domina se encuentran la tambora, la charrasca, congas, bongó.

Vistió el uniforme de El tren gaitero en 1998, Rincón Morales en 1999-2001. En el 2002 estuvo al lado de Emilio Fuenmayor en el Proyecto LP y desde el año 2003 hasta hoy día se encuentra con Gaiteros de Pillopo. Ha participado en diversas producciones y gaitas. Por su calidad vocal y magistral interpretación, es un admirador de Eroy Chacín, su tío. Neguito Borjas, Javier González, Luis Hernández, Danelo Badell, Luis Fernando Borjas, Gustavo Aguado, Luis Ángel Aguirre, Ronald Borjas, Juan León, Marcos Díaz, Dennis Daguin, Rafael “Pollo” Brito, Renny Guerra, Priscarlina Vílchez , Fabiana Briceño, Luis German Briceño, Deyanira “Beba” Bravo Enmanuels, Astolfo Romero, Luis Escaray, Arturo Piña.

En cuanto a los instrumentistas respeta y admira a Humberto “El ovejo” Sánchez, Albis Reyes, José “Pokemón” Ferrer, Ramír Salazar, Ender Méndez, Cheo Zabala, José Sulbarán “Cochonita”, Emilio Fuenmayor, Ricardo “Pelón” Aguirre, Humberto Bracho, Carlos Rojas, Neyly Soto, entre otros. Es un fiel amante a la obra de Astolfo Romero, Neguito Borjas, Nelson Romero, Luis Escaray, Wolfang Romero, Rafael Brito y Pedro Urea, Jairo Gil, Renato Aguirre, entre otros.

En su vivir la gaita siempre está presente, la ama tanto como a sus hijos, su esposa, su hermano Luis Atencio y su mamá Dexy Rosa, su inspiración para continuar. Carlos Ernesto Chacín en un ser jocoso, que particularmente vive echando chiste, siempre con el sentido del humor presente.