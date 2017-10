IDZEPES instala Foro-Conversatorio “ANC Soberanía, Independencia, Autodeterminación. ¿Un Mundo Emancipador posible?”

octubre 26, 2017 - 4:43 pm

Contribuyendo con el conocimiento del pueblo entre análisis, debate y participación. Este jueves 26 de octubre, como parte de los programas especiales que presenta semanalmente el Instituto Descolonizador de Estudios Políticos, Económicos y Sociales “Hugo Rafael Chávez Frías”, se realizó un Foro – Conversatorio: ANC. Soberanía, Independencia, Autodeterminación. ¿Un Mundo Emancipador posible? Como proyecto de Aula Abierta en las instalaciones del IDZEPES, el mismo estuvo dirigido al poder popular, comunidades, instituciones y organizaciones sociales.

Durante la actividad los presentes entonaron las gloriosas notas del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, “GLORIA AL BRAVO PUEBLO”, letra de Vicente Salías y Música de Juan José Landaeta, en la Voz del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y el Himno del Estado Zulia, “SOBRE PALMAS”, letra de Udón Pérez y música de José Antonio Chávez , destacando que este último símbolo patrio se presenta completo como parte de la iniciativa descolonizador que se impulsa desde el IDZEPES “Hugo R. Chávez Frías”·

Asimismo se presentó la Proyección del Audiovisual: “Se cumplen 72 años de la Fundación de la ONU”. Publicado: 24/10/2017 Telesur. La Proyección del Audiovisual: Conozca los resultados de las elecciones regionales de este 15 de Octubre del 2017. Publicado VTV. 16/10/2017 la Proyección del Audiovisual: Fracasa la Teoría del fraude electoral en Venezuela. Publicado: 18/10/2017 Telesur. La Proyección del Audiovisual: Gobernadores de Venezuela, opositores defienden sus acciones ante su partida. Publicado: Telesur. 23/10/2017 y la Proyección del Audiovisual: Presidente de Venezuela: El país vive nueva era de convivencia con opositores. Publicado: Telesur. 25/10/2017.

Cabe destacar que la actividad contó con la participación e intervención de la Profa. María de Queipo, Presidenta del (IDZEPES), “Hugo Rafael Chávez Frías”, y demás integrantes del Colectivo de Formación e Investigación del Instituto, durante el encuentro los participantes abrieron espacios de discusión sobre la coyuntura actual del Zulia, Venezuela y el Mundo.

La Profa. María de Queipo, expresó “Si el ser humano no cambia, no hay transformación en nuestro país. El sector de la sociedad no academizado esta más involucrado en la realidad que estamos viviendo y se ha despertado en ellos la necesidad de leer para estar informado del acontecer diario; Se está escribiendo en nuestra Venezuela una nueva historia donde todo es importante y el pueblo es el protagonista de la misma. La descolonización tiene enemigos interno y externos por intereses personales de algún individuo”.

Por su parte Obaldo Gelvis, maestro descolonizador del IDZEPES, indicó” El hambre de los pueblos africanos la han aplicado los países imperialistas, que son los que han generado la violencia en los comicios electorales, donde la revolución ha triunfado en la historia política de Venezuela” asimismo Gelvis; hizo un análisis de la situación actual que vive nuestra nación”.

