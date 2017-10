octubre 21, 2017 - 10:55 am

En la Red se ha virilizado una grabación que muestra cómo los fuertes vientos del reciente huracán Ophelia hicieron que las aguas de una cascada ubicada en el Valle de Mallerstang, en el condado de Cumbria (Reino Unido), fluyeran hacia arriba.

Las imágenes fueron filmadas el 17 de octubre y publicadas en Twitter por el usuario Jonty. Según reportes, la corriente de la cascada resultó invertida por el huracán durante unas horas, tras lo cual volvió a su estado normal.

Esta cascada invertida no fue el único efecto curioso que causó el paso de Ophelia. En Estonia, el huracán provocó una lluvia negra, además de teñir de rojo el cielo de diversas zonas del Reino Unido.

It was so #windy this morning the #waterfall on #mallerstang edge was going upwards.#cumbria @CumbriaWeather @BBCWthrWatchers #ophelia @bbcweather pic.twitter.com/dtU4IZQCIq

— Jonty (@The_Natureman) 17 de octubre de 2017