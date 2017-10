La rebelde Jeanette cumple 66 años (+Video)

octubre 10, 2017 - 5:00 am

Jeanette Anne Dimech (Londres, 10 de octubre de 1951) conocida simplemente como Jeanette, es una cantante hispano-británica que se dio a conocer a finales de la década de los sesenta. Su familia se traslada a los Estados Unidos y tras el divorcio de sus padres viaja a España cuando era una adolescente. Tuvo la oportunidad de conocer a un grupo de jóvenes que tenían una banda y se hacían llamar Brenner’s Folk con los cuales grabó un EP.

El grupo tuvo una audición en una radio local de Barcelona3 lo que interesó a la discográfica Hispavox para lanzarlos al mercado musical. Así nació el grupo juvenil Pic-Nic el cual tuvo un único éxito llamado «Cállate niña», basada en “Hush, Little Baby”, una nana tradicional estadounidense de autor desconocido y con nueva letra en inglés y en español de la propia Jeanette. Las constantes discusiones y la salida de dos de sus integrantes terminaron por disolver el grupo.

Pasado esto, Jeanette no le prestó más importancia al asunto musical, pero a inicios de los setenta Hispavox le presenta un proyecto para una solista. Después de varias súplicas por parte de la discográfica, Jeanette acepta y firma un contrato. En el último trimestre de 1971 se pública su primer sencillo3 «Soy rebelde» que para sorpresa de muchos y de la propia cantante se convierte en un hit mundial, iniciando así una prodigiosa carrera. Continuó lanzando una serie de EP’s (los cuales no gozaron de popularidad), hasta que en 1976 uno de estos EP’s tomó notoriedad en una película de Carlos Saura por el hecho de pertenecer a la banda sonora. El EP escogido por Saura fue «Porque te vas» (lanzado en 1974) , el cual se ubicó en las listas musicales de toda Europa, liderando algunas de estas en países como Alemania, España, Francia y en América latina.

En Francia grabó su primer álbum musical el cual no tuvo la recepción deseada, hasta que en 1981 su segundo álbum Corazón de poeta la llevó a la cima de su carrera musical como baladista,12 siendo reconocida en España y en Sudamérica con ventas que sobrepasaron las cinco millones de copias. Gracias a este disco, la revista Billboard le otorgó el premio Billboard en Español.Desde aquel año Jeanette estuvo grabando algunos álbumes más que la mantuvieron en la escena musical. Algunas canciones que destacaron fueron: «Frente a frente», «Corazón de poeta», «El muchacho de los ojos tristes», «Con que derecho» y «Amiga mía». Su álbum Ojos en el sol (1984) no consiguió las ventas deseadas, así que la cantante no renovó contrato con su entonces disquera RCA, alejándose de los medios.

No es hasta 1989 que Jeanette se arriesga con un nuevo disco titulado Loca por la música,16 un álbum con estilos de dance y pop1nada habitual en la carrera de la solista. El disco tuvo una baja recepción y no vendió lo estimado pero su fama se ha ido acrecentando con el paso de los años y es considerado como el mejor en la lista de discos de Jeanette.

En su carrera se han estimado en cincuenta millones los discos vendidos en todo el mundo, lo cual la convierte en una de las cantantes más exitosas en España. Ha formado dúos con Mocedades y Sacha Distel («Porque te vas») y con Raphael en 2001.

Últimamente, en 2004 colaboró en el tema «La canción de amor en la que el chico gana» de Miqui Puig, en 2010 ha ofrecido su imagen para el vídeo clip del cover «Frente a frente» del cantante Enrique Bunbury y en 2013 ha participado en el álbum recopilatorio del cantante Coque Malla.

Wikipedia