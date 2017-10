octubre 7, 2017 - 9:55 am

Once selecciones ya han sellado su boleto al Mundial de Rusia 2018, y este sábado se podrán conocer más países de Europa que dirán presente en el evento más importante del fútbol.

Francia obtendría el pase si derrota a Bulgaria en condición de visitante y Suecia cae ante Luxemburgo. El combinado de Suiza es otro que lograría clasificarse de forma directa si vence a Hungría y Portugal pierde o empata contra Andorra. Los helvéticos también pondrán su nombre en Rusia si consiguen una igualdad ante un debacle de los lusos.

Partidos, horarios y canales de transmisión:

Bosnia Vs Bégica | 12:00 PM | DirecTV Sports

Islas Feroe vs Latvia | 12:00 PM | DirecTV Sports 3

Gibraltar vs Estonia | 12:00 PM | Sin transmisión

Suecia vs Luxemburgo | 12:00 PM | ESPN

Andorra vs Portugal | 2:45 PM | ESPN

Bielorrusia vs Holanda | 2:45 PM | DirecTV Sports 2

Bulgaria vs Francia | 2:45 PM | DirecTV Sports

Chipre vs Grecia | 2:45 PM | Sin transmisión

Suiza vs Hungría | 2:45 PM | DirecTV Sports+

Selecciones ya clasificadas al Mundial: Rusia (anfitrión), Brasil, Bélgica, México, Arabia Saudita, Irán, Japón, Corea del Sur, España, Inglaterra y Alemania.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día