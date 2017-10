Hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: Conoce los países más pobres del mundo

octubre 17, 2017 - 5:00 am

Más de 800 millones de desposeídos en el mundo viven en condiciones precarias

Desde el año 1987, cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En ese entonces, hace 30 años, por iniciativa del padre Joseph Wresinski, más de 100 mil personas se congregaron en la Plaza Trocadero de París, lugar que fue escenario en 1948 para firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dicho tratado tuvo como propósito rendir homenaje a los seres humanos que viven en pobreza extrema y los que son víctimas de la violencia y el hambre en el mundo.

El 17 de octubre es una fecha que sirve para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que se encuentran en pobreza para que ellas mismas luchen para salir de ella.

Resolución 47-196 de las Naciones Unidas

En la resolución 47-196 de las Naciones Unidas, la Asamblea General de este organismo internacional hizo un llamado a todas las naciones a promover actividades sobre la eliminación de la pobreza extrema e indigencia. Asimismo, en el documento se hace un llamado a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que colaboren con los Estados en la organización de actividades referentes a la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Más de 800 millones de personas en pobreza extrema en el mundo

De acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas, unos 800 millones de seres humanos en el mundo perciben US$1,25 al día y muchos no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, tales como: servicio de agua potable, alimentos, ni mucho menos ser asistidos medicamente.

Según los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza”.

Naciones Unidas, manifiesta que la pobreza no es solo un tema de dinero, sino que además “es un fenómeno multidimensional que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad”.

“La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Reducir la pobreza y erradicarla es por tanto una obligación de todas las sociedades” reza el comunicado del ente internacional.

Por su parte, el articulista venezolano, Marco Pedraza define la pobreza extrema como un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe una única manera de definirla. Para efectos de su estudio práctico, la mayor parte de las veces, la pobreza se ha definido como la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto familiar una canasta básica de subsistencia. Este enfoque metodológico clasifica a las personas como pobres o no pobres. Similarmente, en el caso de que el gasto familiar no logre cubrir los requerimientos de una canasta básica alimentaria, se identifica a la familia como pobre extrema”.

Los países en pobreza extrema en el mundo

República Democrática Del Congo

Un país africano que enfrenta problemas de derechos humanos. Se encuentra en el Primer lugar del ranking de los Estados en pobreza extrema. Debido a la guerra civil, perpetrada en ese territorio, la miseria se ha propagado aún más.

Zimbambue

Otro país africano que se presenta en los indicadores como un territorio en pobreza extrema, la cual se ve más reflejada en las zonas rurales con un 31%, mientras que en las urbanas en un 10.

Burundi

Con el puesto 167 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU de 2007, es la tercera región en pobreza extrema de acuerdo a las estadísticas mundiales. De Cada 10 ciudadanos, siete viven con intensas precariedades básicas. El último registro de su producto interno bruto fue de 100%.

Liberia

Un país que se recupera de los daños que dejó la guerra civil que finalizó en el año 2003. El 80 % de la población trata de sobrevivir con 1,25 dólares al día. Naciones Unidas lo clasifica como una nación de bajos ingresos y carente de alimentos.

Eritrea

Territorio agrícola, cuya población depende en un 60% de esta actividad. Tiene un ingreso anual per cápita de apenas 150 dólares y en el año 2001 casi el 50% de los niños estaban en estado de desnutrición, mientras que el 60 % de la sociedad vive en pobreza extrema.

Haroldo Manzanilla/@manzanillah

Fotos: Mysol Fuentes/Agencias

Noticia al Día/Naciones Unidas