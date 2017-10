Hoy es el Día mundial de James Bond y se cumplen 55 años del estreno de la película Dr. No

octubre 5, 2017 - 5:08 am

El 5 de octubre 1962 una película que se llamaba Dr. No fue proyectada en Londres y dio inicio a la larga e histórica carrera de uno de los iconos del cine en Hollywood más perdurables: El Super espía se llamaba James Bond. Ahora , se trata de hacer ,a partir de noviembre, la película número 25 de la saga.Y este 5 de octubre de cada año, se convierte en el DIA MUNDIAL DE JAMES BOND.

James Bond, personaje originalmente creado por el autor Ian Fleming, ha aparecido en 24 películas oficiales, cuatro películas vagamente afiliadas y en los sueños de los chicos adolescentes de todo el mundo que un día puedan ser lo más cool y mortal como el espía más famoso del mundo.

En la mañana de ayer los estudios enviaron un comunicado de prensa que describe el Día Mundial de James Bond como “una serie de días dedicados a los fans de Bond en todo el mundo”

Dr. No (titulada El satánico Dr. No en Hispanoamérica y Agente 007 contra el Dr. No en España) es una película británica de 1962 dirigida por Terence Young y protagonizada por Sean Connery. Está basada en la novela homónima escrita por Ian Fleming y adaptada por Richard Maibaum, Johanna Harwood y Berkely Mather. La película fue producida por Albert R. Broccoli y Harry Saltzman, una asociación que continuaría hasta 1975.

En la película, James Bond es enviado a Jamaica para investigar la desaparición de otro agente británico. El rastro lo lleva a la base subterránea del Dr. Julius No, quien está conspirando para interrumpir un lanzamiento espacial tripulado norteamericano temprano con un arma de ondas de radio. Aunque el primero de los libros Bond en ser llevado al cine, Dr. No no era la primera de las novelas de Fleming, siendo Casino Royale el debut del personaje; sin embargo, la película hace algunas referencias a los libros anteriores.

Dr. No fue producida con un bajo presupuesto y fue un éxito financiero. Mientras que la reacción crítica al tiempo de su lanzamiento fue mixta, con el tiempo la película recibió una reputación como uno de las mejores de la serie, siendo la primera de una larga serie de películas protagonizadas por el agente secreto James Bond. Dr. No lanzó también un género de películas sobre “agentes secretos” que floreció en los años sesenta. La película también generó un cómic y banda sonora como parte de su promoción y marketing.

Muchos de los aspectos icónicos de una típica película de James Bond se establecieron en Dr. No: la película comienza con una introducción al personaje a través de la vista de un cañón y una secuencia de títulos altamente estilizada, ambas creadas por Maurice Binder. El diseñador de producción Ken Adam creó un elaborado estilo visual que se convirtió en uno de los sellos de la serie.