Hoy es Día Mundial del Ahorro: Guardá cobritos ¡si podéis!

octubre 31, 2017 - 5:13 am

El 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro, una fecha en la que se busca remarcar a nivel mundial, la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias y de manera personal.

La celebración de este día surge en el año 1924 en Milán (Italia) cuando se reunieron delegados de casi todos los países en el Congreso Internacional del Ahorro; este evento se prolongó varias jornadas y concluyó el 31 de octubre de ese mismo año, fecha en que fue instituido el Día Mundial del Ahorro.

En el marco de esta celebración, la Condusef busca brindarte información y orientación sobre la importancia de comenzar a ahorrar desde hoy y para toda tu vida.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Haz un presupuesto mensual, así sabrás cuánto ganas, cuánto gastas y cuál es tu posibilidad de ahorro.frasco

Aprende a distinguir entre necesidades y deseos, así evitarás compras innecesarias.

Evita el “gasto hormiga”, ya que con ello podrás tener mayor margen de maniobra.

Establece metas para tu ahorro, las cuales puedes dividir en corto, mediano y largo plazo.

Antes de confiar tu dinero a alguna institución, verifica que esté debidamente autorizada y regulada por las autoridades.

Investiga cuál cuenta de ahorro te ofrece una mayor tasa de interés, mejor servicio y te cobra menos comisiones.

Confirma que la institución que escojas tenga una sucursal cerca de tu casa o trabajo, así evitarás complicaciones al trasladarte.

Lee el contrato que te ofrece la Entidad Financiera que elegiste, antes de firmarlo.

Asegúrate de revisar, ordenar y guardar los documentos que amparan todas tus cuentas de ahorro.

Designa beneficiarios de tus cuentas de ahorro, ya que ellos recibirán el dinero si tú llegaras a faltar.

¡Olvídate de los mitos sobre el ahorro!

No es verdad que puedes perder tu dinero si ahorras en una Institución Financiera autorizada y ésta quiebra. El dinero que deposites en el banco está protegido por un Seguro de Depósito que otorga el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), basta con que deposites tu dinero en el banco para estar amparado. Otras opciones como las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap) también cuentan con un Fondo de Protección para tus ahorros.

Tampoco es cierto que no tiene sentido ahorrar en una Institución Financiera, si no te pagan intereses. Todos los bancos, Sofipos y Socaps autorizadas pagan intereses por tus ahorros. Si bien éstos no son muy atractivos, al ahorrar en casa no ganas intereses y tienes el peligro de perder o gastar tu dinero, toma en cuenta que ahorrar de esta manera te da liquidez.

Es mentira que con lo que ganas no te alcanza para ahorrar. Ahorrar no es un problema de ingresos. Todos podemos hacerlo en la medida que nuestros gastos sean menores a nuestros ingresos. Destina una parte de tu dinero para este fin, por pequeña que sea.

Es falso que tu ahorro esté seguro en tandas o debajo del colchón. Ahorrar de esa manera tiene riesgos, por ejemplo, pueden entrar a tu casa y robárselo, en un incendio o inundación se puede perder, también, quien organiza la tanda se puede quedar con el dinero.

condusef.gob.mx/