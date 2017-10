Hoy celebraría 92 años la política británica Margaret Thatcher

octubre 13, 2017 - 6:00 am

Margaret Hilda Thatcher celebraría hoy 92 años de edad. En vida fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la única mujer que ha ocupado este puesto en su país.

Su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetarista le valieron el sobrenombre de “la Dama de Hierro”.

Como jefa de gobierno su llegada al poder supuso una completa transformación del Reino Unido al apoyar la privatización de empresas estatales; de la educación y de los medios de ayuda social. Sus políticas conservadoras llegaron a ser conocidas como thatcherismo.

Su filosofía política y económica hicieron hincapié en la desregularización (especialmente del sector financiero), la flexibilización en el mercado laboral, la privatización de empresas públicas y la reducción del poder de los sindicatos. Durante sus primeros años de gobierno la popularidad de Thatcher disminuyó en medio de la recesión y el alto desempleo, hasta que la recuperación económica y la victoria en la Guerra de Malvinas de 1982 le brindaron un aumento en su popularidad, que se tradujo en la reelección en 1983. Llevó adelante una férrea política exterior caracterizada por su oposición a la formación de la Unión Europea y un completo alineamiento con la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, firmó el Acta Única Europea, que establecía formalmente el mercado único y una cooperación más estrecha en Europa. Introdujo un cambio socioeconómico radical en el Reino Unido, aunque fue criticada por la venta de bienes del Estado y el debilitamiento de los sindicatos.

Thatcher fue reelegida para un tercer mandato en 1987, pero su impuesto a la comunidad (conocido popularmente como poll tax) fue muy impopular y otros miembros de su gabinete no compartían sus puntos de vista sobre la Comunidad Europea. Así, en noviembre de 1990 renunció al cargo de primera ministra y líder del partido, después de que Michael Heseltine desafiara su puesto como cabeza del partido para luego ser sucedida por John Major como primer ministro. Obtuvo el título nobiliario de baronesa Thatcher de Kesteven, en el condado de Lincolnshire, que le otorgaba el derecho vitalicio y no hereditario de ser miembro de la Cámara de los Lores.

Contrajo matrimonio en 1951 con Denis Thatcher, quien financió los estudios de su esposa para el Colegio de abogados; se recibió en la categoría de barrister en 1953 y se especializó en derecho tributario. Ese mismo año, nacieron sus mellizos, Carol y Mark.

Thatcher no fue candidata en las elecciones generales de 1955, ya que se llevaron a cabo relativamente poco después del nacimiento de sus hijos, aunque fue rechazada por escaso margen para ser candidata por Orpington en las elecciones parciales de 1955, en las cuales triunfó Donald Sumner.

La salud de Thatcher declinó notablemente durante la década de 2000. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares pequeños en 2002 y sus médicos le aconsejaron no volver a ofrecer discursos públicos. Después de desmayarse durante una cena en la Cámara de los Lores, fue ingresada en el Hospital Saint Thomas en el centro de Londres el 7 de mayo de 2008 para efectuársele pruebas. En junio de 2009, se resbaló en su casa y se fracturó un brazo, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente y permanecer en observación. El 19 de octubre de 2010, fue internada de nuevo a causa de una gripe, motivo por el cual no pudo asistir a la celebración de su 85º cumpleaños que el gobierno británico le había organizado. Según un libro publicado por su hija Carol en 2008, A Swim-On Part In The Goldfish Bowl, Thatcher padeció demencia senil aproximadamente desde el 2000. De acuerdo a su relato, confundía la Guerra de Malvinas con la de Bosnia, debía recordarle constantemente que su esposo Denis había muerto hacía varios años y no era capaz de hablar durante más de diez minutos porque se perdía y olvidaba las frases.

El 21 de diciembre de 2012, fue sometida a una operación para extirparle un tumor en la vejiga en un hospital londinense y debió permanecer internada durante la temporada navideña de ese año. Thatcher falleció el 8 de abril de 2013 a los 87 años en el Hotel Ritzen Londres después de sufrir un accidente cerebrovascular.

Noticia al Día/Agencias