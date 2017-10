Un día como hoy se construye la Ciudad Universitaria de Caracas y se celebra el Día de la No Violencia

octubre 2, 2017 - 5:02 am

Recordamos eventos históricos del 02 de octubre.

Día Internacional de la No Violencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebre este día como un homenaje al nacimiento del líder de la India Mahatma Gandhi, considerado uno de los pioneros de la filosofía de la no violencia en el mundo.

El Día Internacional es una ocasión para «diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública». La resolución reafirma «la relevancia universal del principio de la no violencia» y el deseo de «conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia» en el mundo.

02 de octubre de 1821: creación del Departamento Zulia. Este Departamento es creado por el Congreso de Cúcuta de 1821 y ratificado por el Congreso de Bogotá, en la Ley de División Territorial del 25 de junio de 1824. Con esta decisión la antigua provincia de Maracaibo se asume como departamento y se le restituyen las de Trujillo, Mérida y Táchira. De igual manera, se le agrega la de Coro.

02 de octubre de 1828: 188 Años del fusilamiento de José Padilla. José Padilla, de origen neogranadino, fue uno de los actores más destacados de la independencia de Venezuela y Colombia; héroe de la batalla Naval del Lago de Maracaibo al decidir el triunfo de la Armada colombiana, es acusado de formar parte activa de la noche septembrina, que en 1828 intentó asesinar al libertador Simón Bolívar en Bogotá. Se le sigue juicio al igual que al resto de los trece y a él se le condena por decisión del tribunal a muerte, siendo fusilado el 02 de octubre de 1828 en Bogotá, despojándole antes de sus insignias militares.

Decisión controversial que aún hoy genera desacuerdos entre quienes se han ocupado de tan polémico tema. Para algunos, Padilla fue involuntariamente involucrado en este intento de asesinato; para otros, si bien estuvo comprometido con Santander en la conspiración, porque es sentenciado a muerte y al propio Santander, acusado de autor intelectual se le conmuta la pena por el destierro.

02 de octubre de 1869: nacimiento de Mohandas Karamchand Gandhi. Conocido simplemente como Mahatma Gandhi, nació en en la ciudad costera de Porbandar, extremo noroeste de la India, región de Gujarat. Mahatma, que significa “Gran Alma”, le fue acunado en contra de su voluntad por el poeta Rabindranath Tagore. A Gandhi se le considera un apóstol de la injusticia y de la Paz, formando parte esencial de los grandes hombres que con su pensamiento y su acción, cuestionaron siempre la realidad política e ideológica impuesta por los poderosos del mundo a los más débiles y necesitados de justicia.

02 de octubre de 1887: inauguración de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Esta inauguración en acto solemne contó con la participaron del Presidente de la República Antonio Guzmán Blanco y los ministros del gabinete. El primer director de esta academia fue don Emilio J. Mauri. Para su funcionamiento se destinó el antiguo edificio que desde entonces y por más de medio siglo fue el único local que sirvió de sede a la enseñanza musical en la capital, la Escuela de Música José Ángel Lamas, ubicada al lado de la Santa Capilla de Caracas.

02 de octubre de 1943: construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas. El presidente de la república, general Isaías Medina Angarita, decretó la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas. Para ello designó al arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien logró con esta monumental obra la integración armónica entre las artes plásticas y la arquitectura, iniciando o encarnando la modernidad en la ciudad venezolana.

02 de octubre de 1968: 48 Años de la matanza de Tlatelolco. El gobierno mexicano, con el propósito de contener las masivas huelgas y manifestaciones de los estudiantes mexicanos, provoca la matanza de Tlatelolco. En ella, gran cantidad de estudiantes son acribillados a balazos por militares y paramilitares en la plaza de las Tres Culturas, en la capital mexicana. El enfrentamiento duró hasta la medianoche, dejando un número aún indeterminado de muertos (entre los que hay estudiantes, vecinos, militares y policías, así como más de dos mil personas detenidas).

02 de octubre de 2010: Venezuela inicia I Censo Deportivo. El gobierno de la república bolivariana de Venezuela, liderado por el Comandante Hugo Chávez, inicia el I Censo Deportivo de Nacional, con miras a convertir al país en una potencia deportiva internacional.

Noticia al Día / Acervo Histórico