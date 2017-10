Historia hoy: Fallece Bartolomé Salom y nace Francisco Madero

octubre 30, 2017 - 11:22 am

Recordamos eventos históricos del 30 de octubre gracias al aporte del Acervo Histórico del Zulia y su directora, Ligia Berbesí.

30 de octubre de 1817: El Libertador Simón Bolívar Decreta la creación del Consejo de Estado. Con residencia en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, y con el Almirante Luis Brión como Presidente del Consejo de Estado; el general Manuel Cedeño y Francisco Antonio Zea como vocales, el Libertador se propone su creación con el objetivo de informar asuntos administrativos de interés mientras la mayor parte del territorio estuviese en manos de los españoles. El Consejo comenzó sus funciones el 01 de noviembre y cinco días después instala un Consejo de Gobierno en el que delegó todas sus funciones mientras él estuviese en campaña militar.

El Consejo de Estado, el Consejo de Gobierno y la Alta Corte de Justicia, tendrían su asiento en Angostura, capital provisional de Venezuela. En su discurso de creación dijo la creación del Consejo de Estado va a llenar las augustas

funciones del poder legislativo “…para crear el Cuerpo entero de la República, obra que requiere medios proporcionados a su magnitud…”.

30 de octubre de 1825: el Cabildo de Lima confiere al Libertador Simón Bolívar la Espada del Perú. Posteriormente a las victorias de Junín y Ayacucho, la Municipalidad de Lima considera los méritos del Libertador, Simón Bolívar y le confiere la “Espada del Perú”, de manos del comisionado de la Municipalidad de Lima, Coronel Salazar. Como obsequio la espada es un referente simbólico de gran valía, no es de combate; la vaina es de oro macizo de 18 kilates, en el que se destacan adornos y variados dibujos: la espada mide en su totalidad una vara y siete pulgadas de largo. En su parte inferior presenta una serpiente de nueve pulgadas y ojos de rubí. La hoja de acero al estilo damasco posee la siguiente inscripción: “Simón Bolívar: unión y libertad, año de 1825”. En el anverso se lee: “Libertador de Colombia y del Perú, Chungapoma me fecit en Lima”. C, su fabricante.

La empuñadura posee dos pirámides truncadas; en su parte superior se observa, en una de sus caras, el escudo de armas del Perú y una orla de laureles. En la parte inferior se lee la siguiente dedicatoria: “El Perú a su Libertador”. En el Pomo de la empuñadura, sobresale un dragón de oro con dos brillantes.

30 de octubre de 1863: 154 años del fallecimiento de Bartolomé Salom. En Puerto Cabello, estado Carabobo donde había nacido, fallece a la edad de 83 años, quien se destacó por sus méritos como mentor de la gesta libertaria. Desde los hechos del 19 de abril de 1810 se incorpora a la gesta liberadora, acompañando al libertador, Simón Bolívar en numerosas batallas: Entre ellas la expedición de los Cayos; el juncal en 1816; San Feliz en 1817. También, estuvo en Boyacá, Carabobo, Bombona y Pichincha. En 1863 es ascendido a General en Jefe. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 5 de julio de 1909.

30 de octubre de 1866: Venancio Pulgar invade al Zulia. En lo que significó su tercera invasión al Zulia, el general Venancio Pulgar, que había zarpado en Curazao el día 28 en la embarcación Arismendi, con más de 30 personas, con el objeto de derrocar al presidente zuliano Jorge Sutherland, luego de pasar la barra del Lago de Maracaibo logra entrar a la ciudad-puerto.

30 de octubre de 1873: 144 años del natalicio de Francisco Madero. En Parras de la Fuente, nace este revolucionario y político mexicano, Presidente de la República de 1911-1913. Su interés por mejorar las condiciones de vida del pueblo lo llevó a la política defendiendo ideas democráticas y proponiendo reformas sociales.

30 de octubre de 1960: 57 años del natalicio de Diego Armando Maradona. En Lanús, Argentina nace quien ha sido considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo. Su carrera como futbolista profesional la inicia en el equipo Argentina Juniors y de ahí pasa al Boca Juniors. En Europa jugó con los equipos FC. Barcelona, el Nápoles y el Sevilla FC. También, se destacó como entrenador de la selección de Argentina en el mundial de Sudáfrica y del equipo Waasl FC. de los Emiratos Árabes Unidos.

30 de octubre de 1929: descubrimiento de la Penicilina. Luego de inspeccionar una colonia del hongo penicillium notatum que había crecido espontáneamente en una de las placas de Petri de su laboratorio, Fleming trabajó en la obtención y purificación de la penicilina como antibiótico para el tratamiento de enfermedades infecciosas. . Fleming comunicó su descubrimiento sobre la penicilina en el British Journal of Experimental Pathology en 1929 y por sus descubrimientos, obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey.

30 de octubre de 1938: comienza a transmitirse la obra radiofónica La Guerra de los Dos Mundos. Esta creación del actor, director, guionista y productor de cine estadounidense Orson Welles causó conmoción en los Estados Unidos, ya que muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre. Este sensacional debut le valió un contrato para tres películas con el estudio cinematográfico RKO.

30 de octubre de 2000: firma del Acuerdo petrolero entre Cuba y Venezuela. Este Acuerdo fue firmado por los presidentes de Cuba Fidel Castro y de Venezuela Hugo Chávez. Entre los objetivos del mismo están la compra de petróleo en condiciones financieras especiales. El convenio tiene una vigencia de cinco años y podrá ser prorrogado por otros cinco a menos que una de las partes lo denuncie. Nuestra nación está interesada en participar en planes de exploración petrolera en Cuba.

Noticia al Día