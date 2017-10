Henrique Capriles: No votar es castigarse a usted mismo

octubre 11, 2017 - 3:37 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró la tarde de este miércoles 11 de octubre, que Miranda quedaría en buenas manos con Carlos Ocariz, y con eso, asegura sentirse tranquilo.

Así lo aseguró durante el acto de la entrega de la gobernación del estado Miranda: “Me siento orgulloso de los nuevos líderes que se han formado en Venezuela”.

“Ahora vienen a pedirle el voto a los mirandinos. Vamos Miranda a votar, ustedes saben cómo tienen que votar”.

“Yo no sé hacer otra cosa que luchar, me voy a meter en las entrañas de este país, yo no me rindo y ustedes no pueden rendirse, porque nunca nos hemos rendido en 9 años”, aseveró.

“Vengo a decirles hasta luego, el lunes nos vemos con nuevo gobernador, Carlos Ocariz, y voy a pasar a tener el cargo que más quiero: luchador por Venezuela. Mi vida es Venezuela y no lo digo como un discurso”, señaló.

Se dirigió a la clase media: “Esto va a los profesionales y clase media tan golpeada de nuestro estado. Miranda ha sido uno de los sectores más golpeados por la partida de hermanos venezolanos. Quiero pedirle a la gente que luchó y que sigue luchando, especialmente a la clase media, a todas esas urbanizaciones de Miranda, a todos los que tienen un familiar afuera, yo entiendo que hay desánimo, que hay mucho dolor, vivimos una crisis sin precedentes en el país, hay hambre en Venezuela como nunca antes la había conocido esta patria”.

“Sé que hay dolor porque estos meses fueron muy duros, esta lucha de estos meses nos rompió el corazón. Es muy duro ver que el que tiene que protegerte, te ataca, es muy duro ver a un policía ver meter la mano en el bolcillo de un venezolano para robarle su cartera”, expresó.

“Yo quería al igual que ustedes que la protesta hiciera al Gobierno cambiar, (…) No lo hicieron y en una situación económica como esta es el colmo que no lo hagan, ahora estas elecciones del domingo, no fueron una transacción”.

“Estoy obligado a reaccionar, no votar no es castigar a Capriles o castigar a algún partido, no votar es castigarse a usted mismo, porque se está negando la posibilidad de lograr algo (…) Estas elecciones no las están dando como un premio, o regalo, las están soltando porque no les ha quedado más remedio que soltarlas, porque son las que tienen vencidas y por algo son las que sueltan”, aseveró.

“Ustedes saben ahora para dónde vamos, no es un cargo, es un país, es un pueblo, es una patria, es Venezuela (…) Son los 23 estados de Venezuela y nuestro Distrito Capital (…) Miranda, a votar el próximo domingo, ustedes saben lo que tienen que hacer, a votar el domingo, a sacar a los corruptos”.

Diario 2001