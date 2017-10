Henrique Capriles: El único camino es la democracia

octubre 6, 2017 - 4:40 pm

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró a nueve días de que celebren las elecciones regionales del 15 de octubre, “que el juego del gobierno es hacerse de las regionales con la abstención”, por lo que invitó a los venezolanos a votar al asegurar que “el único camino es la democracia”.

“Votar no excluye la lucha de calle, se complementan. Por más que nos han puesto obstáculos, ahí están los venezolanos con más fuerza. Faltan pocos días para que la mayoría, que con tanto trabajo hemos construido, se exprese. No le dé el gusto a Maduro de no votar”, dijo.

Capriles pidió estar “alerta de que el régimen haga fraude”. “No podemos confiarnos, tenemos la capacidad y la organización de estar desplegados en todos los centros y las mesas y defender el voto”.

Reiteró que sería “más fácil” lograr el cambio político, económico y social con gobernaciones que estén “en manos de demócratas”. “Se acabarían los chantajes con los servidores públicos”

El líder de la Unidad, señaló que ante lo ocurrido con las sustituciones de los candidatos en las elecciones regionales, los ciudadanos deben ubicar en el tarjetón la cara y el nombre de los elegidos en primarias y designados por consenso y “presionar ahí”.

“Ante esta otra marramucia del CNE, tenemos que derrotarlos con el voto, derrotar a Tibisay Lucena y a las otras rectoras. Ellas pretenden seguir saboteando, no se lo podemos permitir. La ley es clarita, pero la violan”, indicó.

