Henri Falcón reta al presidente Nicolás Maduro a un debate televisivo

octubre 1, 2017 - 6:24 pm

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, y candidato a la reelección criticó duramente al gobierno nacional y retó al presidente Nicolás Maduro a un debate televisivo.

Falcón conversó con el periodista José Israel González (JIG) sobre su candidatura, la crisis económica, el diálogo con la oposición, y sus posibilidades de mantenerse en la gobernación si logra derrotar a su contrincante Carmen Meléndez.

A continuación lea la entrevista completa

JIG: ¿Qué piensa de la gente que lanza su odio contra figuras de la música, por ejemplo, o contra el adversario político? ¿Eso es una vivencia permanente de un Henri Falcón que tiene años en la política?

HF: ¡Si, claro!, y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, y quienes hoy hablan de la paz, quienes hablan de la esperanza, quienes pretenden darnos lecciones de humanidad, precisamente sembraron esta especie de división, de odio, polarización y confrontación permanente en el pueblo venezolano, que nos ha hecho mucho daño, y nos ha traído a esta etapa que nos ubica al borde de una tragedia en el país. La situación de Venezuela es angustiante, y además creo que debe ser preocupante para todos, no solo para el Gobierno, quien ha puesto todo su empeño en generar confrontaciones internas y externas. Se han olvidado del elemento básico de una Nación frente al contexto de las Naciones, como es la diplomacia, y hoy tenemos nosotros serias amenazas que sin duda alguna va a tener una incidencia muy negativa en el desarrollo económico del país, que ya esta muy deteriorado.

JIG: ¿Por qué echarle la culpa al Gobierno o a los sectores “Chavistas” de haber sembrado el odio, cuando también hemos visto un odio que se genera desde los propios sectores de la oposición?

HF: Bueno, digo que quien inicia esto, lo puedo decir yo con propiedad porque yo vengo de allí, yo participe en la política del gobierno e incluso de la visión de país, que en un momento dado era una visión totalmente distinta y que plasmamos en el texto de la Constitución; pero el burocratismo, el odio desmedido, el concepto totalmente desvirtuado de la lealtad y por supuesto esa especie de sectarismo inoculado que pareciera que es la regla dentro del partido del Gobierno del PSUV, nos lleva a esta descalificación, de que “si tú eres capitalista, pitiyanqui” y todas esas descalificaciones.

JIG: ¿Cuando tú estabas con Chávez veías que desde allí se irradiaba el odio?

HF: ¡Pero sin duda alguna!

JIG: ¿Y a ti no te contagiaron?

HF: ¡Pero perdón, jamaaaas…!

JIG: ¿Cómo hiciste para que no te contagiaran?

HF: Bueno, simplemente tener posiciones propias, tener criterio y tener personalidad, que es lo que hago hoy. Esas posiciones, ese criterio y esa personalidad es lo que nosotros defendemos vehementemente frente a la crítica desmedida, algunas veces, la habilitación de forma insensata de las redes sociales, como lo que tú mencionaste que le ocurrió a Guaco, lo que ocurrió con Rubén Blades, con Dudamel y con muchos otros. Entonces, existe un mal uso de todas las nuevas tecnologías que deberían tener un impacto mas positivo en la población, en función de mejorar el nivel cultural de un pueblo.

JIG: ¿Es decir, que las redes tiene que ser reguladas por el Estado?

HF: Yo creo que deben hacerse revisiones, mas desde lo particular de cada quien. No desde el Estado, y cuando digo desde el Estado hablo del Gobierno, que entonces procura que las redes sean una especie de reconocimiento permanente de los desfases del propio gobierno. Entonces, todo lo que le sea crítico el Gobierno procura perseguirlo, procura señalarlo, procura descalificarlo e incluso procura sacarlo del camino.

JIG: Hay líderes en la Oposición que también han probado esa propia medicina, no solo en tu caso, si no también Leopoldo, Tintori y Capriles cuando toman una posición en algo, los mismos afectos a ustedes se encargan de descalificarlos. El odio está repartido.

HF: Pero la inmoralidad está en que vengan ahora, después que propician este estado de confrontación, porque quien lo propicia es el Gobierno, no nos caigamos a mentiras. Es como que alguien me venga a decir que el problema de la economía, cuando el gran responsable de la decadencia económica en el país es el gobierno.

JIG: Venezuela, en gesto solidario, ha enviado ayuda humanitaria a las Islas del Caribe, México y Puerto Rico, afectados por huracanes y terremotos, y la oposición está criticando esas ayudas. ¿Tú también criticas eso?

HF: Es muy inmoral cuando tiene a la mayoría de la población pasando hambre, sin medicinas, sin servicios, con un problema serio de inseguridad, sin efectivo en los bancos, los abuelitos de haciendo colas de 10 y 15 horas para terminar en casa de un “chino” que les cobra el 15%, es como dice “Calle 13” en su canción, “una política sin saliva”. Ese es el Gobierno nuestro. Todo para afuera, nada para acá. ¿Qué se hizo aquí en eso de proyectar un modelo socialista, que terminó siendo un gran fiasco? Desfasado en el tiempo, y ese desfase se configuró en este desenlace fatídico que tenemos en el país. Ese modelo socialista no funcionó, eso lo sabe el Gobierno, entonces vivimos en una permanente improvisación.

JIG: ¿Y así está Lara, tan desastrosa como el país?

HF: Lara es una de las grandes afectadas de la tragedia nacional que promueve el gobierno. Por ejemplo, ¿Qué es lo que genera las grandes distorsiones de la economía? La inflación, que es el primer enemigo que tiene Venezuela. Por eso nos ubicamos con la inflación más grande del mundo. ¿Y quien promueve la inflación? El propio Gobierno. ¿Cómo es posible que salga el Gobierno a decir que tiene dinero y dinero? ¿De donde sale ese dinero? Dinero inorgánico, maquinitas de hacer billetes, porque no tiene respaldo en dólares. ¿Quién sufre eso? Los sufres tú que tienes que comprar un cartón de huevos en 40.000 mil, y lo sufre el pobre que tiene que comprar una lata de leche en 60.000 mil, y lo sufre el trabajador que su salario lo ve erosionado ¡en menos de lo que canta un gallo!, frente a un Gobierno que no se percata o no quiere percatarse de una realidad, que ha generado desequilibrios sociales y condiciones de pobreza y miseria en la mayoría de la población.

JIG: Hay una corresponsabilidad de Alcaldes y Gobernadores en las políticas publicas, y en el caso de Henri Falcón, es corresponsable de los bueno y lo malo que pasa en Lara. Le digo esto porque hay materias que son inherentes a su gestión. Por ejemplo, el caso de Hidrolara y el caso de la salud, en el cual la gente reclama graves fallas. ¿Entonces un Gobernador como Henri Falcón, que tiene esa competencia, le echa la culpa a Nicolás Maduro?

HF: El único responsable de la crisis del país en todas sus esferas es el Gobierno, y todo tiene que ver con el mal manejo de la economía, y del mal manejo de la economía vienen los males en el orden de lo social.

JIG: ¿Explícame por qué en la salud?

HF: ¿Por qué en salud? Porque no hay medicamentos, y no hay medicamentos porque el Gobierno le debe miles de millones de dólares a la empresa Farmacéutica. Hay medicamentos que la gente tiene que salir a buscar a Colombia y a Perú. No se consiguen medicamentos como los de hipertensión, los anticonceptivos y muchos otros, porque no los hay en los Hospitales ni en las Farmacias, ni Clínicas privadas. ¿Cuál es el problema con los médicos? Los especialistas se van porque aquí no se les garantiza un salario que medianamente les genere dignidad en el sostenimiento de su hogar. ¿Qué ocurre con los aparatos de los hospitales? No hay repuestos, la mayoría de los aparatos son importados, si no el 100%. Un tomógrafo se paraliza y no hay posibilidades de conseguir en el mercado el repuesto, y si lo vas a buscar cuesta cinco mil por ciento más de lo que costaba el año pasado. ¿Quién es el culpable de eso? ¿Cuál es la política económica de este Gobierno? La política económica es la que marca una página web desde el exterior, Dólar Today.

JIG: ¿Pero dicen que ese es el enemigo del Gobierno?

HF: Este gobierno no tiene política económica. El gobierno es el responsable de todo eso. Ahora, el gobierno se ha convertido en un “carrito chocón”, por eso es que cuando preguntas que cual era la situación del gobierno en cuanto a la ayuda al exterior, es la inmoralidad. ¿Por qué el Gobierno no ha querido hacer apertura de un canal humanitario? Para que así como nosotros somos solidarios, cosa que yo reconozco que debería ser, en el contexto de las Naciones, pero primero dentro. ¿Por qué tanta gente se está muriendo por falta de medicamentos en el país? No me echen cuento a mi, yo ando en un barrio, y tu te consigues a un pobre señor sentado en una silla resignado a morir porque su medicamento, simplemente no lo hay en Venezuela.

JIG: ¿Y eso es común en Lara?

HF: Eso es común. En la Venezuela tuya y la mía, eso es normal. Es común en Lara, y es común en Venezuela.

JIG: ¿Si eso es común, toda esa gente en rechazo al gobierno nacional, va a votar por Henri Falcón y no por Carmen Meléndez? ¿Cómo hace el Gobierno para manipular, como tú has dicho anteriormente?

HF: Manipula a través de los medios. Incluso ustedes, coartándoles el derecho de decir algunas veces las verdades que tienen que decir.

JIG: Esa gente que tiene una angustia y que rechaza al Gobierno Nacional ¿Cómo lo manipula para que no protesten con el voto en contra del Gobierno?

HF: ¿Quieres saber como la manipulan? Con una caja de comida. Porque juegan con la dignidad de la gente. Antes de la Asamblea Nacional Constituyente tenían como tres meses que no daban la bolsa del CLAP, y quince días antes de la elección de la Constituyente empezaron a aparecer bolsas por todos lados. ¿Qué esta ocurriendo ahorita? Están empezando a aparecer las bolsas que no habían entregado desde la Constituyente. Eso es “pan para hoy, hambre para mañana”, porque después no le van a dar. Manipulan. Yo le digo a la gente que agarre su bolsa de comida y después voten por nosotros.

JIG: ¿Entonces no la manipulan?

HF: Eso es manipulación. Y la manipulación esta en todos los ordenes. Por ejemplo, la candidata del hambre. ¿Cuál es la candidata del hambre de Lara? La misma candidata de la inseguridad, de la violencia, de la falta de medicina, y del problema del agua. Que es la candidata de Reyes.

JIG: ¿Por qué la candidata del problema del agua?

HF: Porque para poder distribuir agua en un estado como este, o cualquier estado del país, tu necesitas insumos básicos en la parte de electromecánica y necesitas químicos, que algunas veces no los hay en el mercado, y si los hay son de alto costo, como el sulfato de socio, y además necesitas transformadores, bombas, motores, válvulas y cables.

JIG: ¿Y no hay recursos para eso?

HG: Esa es una variable. El otro problema es el vandalismo. Aquí ahora la gente roba las escuelas, los ambulatorios, y hasta los cables de las casas. ¿Quién es el culpable de esa distorsión en el orden social? El Gobierno. Porque si tú tienes un estado que funcione económicamente, que tenga un aparato productivo que verdaderamente produzca el alimento, que produzca bienes y manufacturas, entonces generas empleo, y ese empleo genera a su vez estabilidad social al trabajador; pero como eso no existe, lo que tenemos es informalidad laborar. La gente se ha ido a las motos, a las plazas, a la buhonería y al “bachaquerismo”. Eso es Venezuela, la misma Venezuela que tiene petróleo, gas, oro, tierras fértiles, aquí mismo en los “Valles”, que tiene paisajes exuberantes y costas como no las tiene ningún país de Suramérica. Pero tenemos un gobierno “chimbo”.

JIG: Yo he escuchado a mucha gente preguntarse ¿dónde está aquel Gobernador o Alcalde que antes iba caminando y hoy pasa los barrios corriendo?

HF: Eso no es así. Lo que pasa es que hay una combinación muy diversa, porque ahora le hemos incorporado lanzamiento, basquetbol, caminata y carreras.

JIG: ¿Ese fue el aprendizaje cuando estabas en el “Chavismo”?

HF: Yo creo que el aprendizaje más importante en política, que yo he tenido, ha sido el contacto con la gente.

JIG: ¿Pero cuando eras “Chavista”?

HF: No chico, desde que estuve acompañando al Gobierno hasta ahorita.

JIG: ¿Aprendiste algo de política con Chávez?

HF: Si claro, sin duda. Es que uno no puede negar sus orígenes. Yo nunca lo he hecho. Si yo niego mis orígenes, dejo de ser yo. Eso es como que yo niegue que sea de Nirgua.

JIG: ¿Tus orígenes “campechanos”?

HF: Campechanos si, “capocho”.

JIG: ¿Sembrador de quinchoncho?

HF: Si, mi papá sembraba quinchoncho, caraotas, etc.

JIG: ¿No estas “aburguesado”?

HF: No tengo porque hacerlo, porque creo que el orgullo más grande de un hombre debe ser su origen. Ese debe ser su orgullo más grande.

JIG: ¿Pero hay gente que de pronto siente que estas mas distante, que estas exquisito, mas perfumado?

HF: Jamás. Es más, yo vengo ahorita de una caminata, debo estar medio “hediondo”. ¿Pero sabes también de dónde vengo? De amanecer en un barrio a las seis de la mañana. ¿Con quién? Con la gente que necesita.

JIG: ¿Eso lo aprendiste con Chávez?

HF: Lo aprendí en la vida política.

JIG: ¿Pero no me has dicho que aprendiste con Chávez?

HF: Yo cuando estuve en la primera campaña, el esquema de caminatas en los barrios y el encuentro con la gente, fue automático. Porque cuando yo fui candidato a alcalde la primera vez, lo primero que te decía la gente, que se lo dice a muchos ahorita, era que “con tal y regresen, porque vienen a buscar votos, solo cuando hay campaña”. Y yo les prometí que regresaría, y que esa será mi vida. Lo que yo no puedo decirles ahorita es que les voy a ofrecer cosas que después no se si las voy a cumplir, porque no se con lo que me voy a encontrar allí. Al día siguiente salí a caminar, y por eso es que hoy, después de haber tenido una gestión reconocida por algunos, que creo que por bastante, y de repente criticada por otros, pero logramos transformar Barquisimeto, y eso permitió que desde la Gobernación le diéramos continuidad a esa visión de transformación y de cambio que nadie puede negar, y que el Gobierno no puede soslayar con una “importada” que viene con un discurso tipo “corderito”.

JIG: ¿Por qué es una importada?

HF: Porque no tiene nada que ver con Lara.

JIG: Bueno pero tu viniste de Nirgua para acá, ella viene de Barinas.

HF: Es distinto. Yo viví aquí, y he vivido aquí en Lara.

JIG: ¿Esa es la diferencia?

HF: Sin duda alguna. Yo no es que vengo de Caracas y mañana me convierto en larense, simplemente porque al Gobierno le dio la gana de mandarme para acá.

JIG: ¿Es decir que Carmen Meléndez es como Marquina?

HF: Yo no se si es como Marquina. Marquina tiene residencia aquí desde hace tiempo.

JIG: El tema no es la residencia, el tema es la vivencia.

HF: Bueno tiene su vivencia. Ahora, yo eso, sin duda alguna, el caso de la “Candidata del Hambre” lo tengo que expresar claramente. Por ejemplo, yo entiendo que esa mujer fue designada con aquello de madrina y los padrinos, que recuerda que Reyes era padrino de Cojedes, cosa que no tiene sentido. Esta señora, que es una burócrata, ciertamente de oficina, que por cierto me dicen que tiene las oficinas en el edificio Bicentenario, en un Pent-house, y otras veces despacha desde una buena oficina en la Flor de Venezuela. Que una cosa es lo que tú digas del entendimiento con la gente en la calle, cuando simplemente diriges a control remoto desde oficinas muy bonitas con aire acondicionado. En el caso nuestro, de nuestro origen, nuestras vivencias, nuestras carencias, pero también nuestro aprendizaje, se sembraron allí. ¿Donde? Fundamentalmente en los sectores humildes, que me han visto a mi, es verdad, algunas veces caminar, otras veces correr, pero siempre con el corazón y la mano tendida para ayudar a los pobres, sin descuidar que había que transformar el entorno de un estado para ser lo más competitivo y atractivo.

JIG: ¿Pero tu despacho no está en “Cerritos Blancos”?

HF: Pero yo normalmente no estoy en el despacho, esa es la gran diferencia. Una cosa es que yo esté en el barrio “Cerritos Blancos”, y esté en “Los Sin Techo” o en la “Macías Mujica”, y otra cosa es que yo esté con unos zapaticos bonitos metido en un despacho.

JIG: ¿Pero como van a resolver ustedes el tema de la abstención y el tema de la gente de los mismos sectores opositores que te han criticado, y que motivación tiene ahora para votar por ti?

HF: Eso es normal. La crítica hay que verla como un elemento constructivo en el nivel de madurez de un político, si lo asume así. Pero si no quieres que te critiquen no te metas a político. Ahora, mis posiciones son mis posiciones. Uno en política tiene percepciones y estilos que tienen que ser reconocidos por otros, y ese debe ser el criterio.

JIG: ¿Tu estas convencido que la gente de Primero Justicia y Voluntad Popular van a votar por ti?

HF: Si, no tengo ninguna duda, porque no se trata de Henri Falcón, se trata de la estabilidad democrática de un estado en la defensa de la institución del voto. Se trata de mantener la estabilidad social y política de Lara.

JIG: ¿Entonces la “resistencia” va a votar por ti?

HF: Debería votar por mí.

JIG: ¿Debería? ¿No estas seguro?

HF: Va a votar por nosotros porque el esquema de lucha pasado no esta en lo absoluto regido con el esquema de lucha de ahora.

JIG: ¿Eso no fue un error?

HF: A mi me parece que se cometieron errores, sin duda alguna, y eso yo lo digo abiertamente. Ahora, los errores en la “infiltración” de sectores que procuraron desnaturalizar la protesta, como el vandalismo, el paramilitarismo y los colectivos. Y estos son infiltrados por el propio Gobierno. ¿Qué ocurrió aquel día que dijimos que Corpolara se ha convertido en el cuartel del paramilitarismo en Lara? ¿Eso era mentira? Era verdad. Lo vimos todos los Larenses. Camionetas con 5 o 20 personas armadas tratando de amedrentar a la gente que estaba pacíficamente ejerciendo su derecho a la protesta.

JIG: ¿Entonces tu estas seguro que todos los sectores de la oposición te están respaldando?

HF: Es que no es que me respaldan a mi, respaldan la democracia, y respaldan el espacio diverso que debe representar Lara para el país.

JIG: En las campañas políticas casi siempre la gente aspira de que se de formalmente una especie de debate entre los candidatos. ¿Esta planteado un debate televisivo entre Henri Falcón y Carmen Meléndez?

HF: Hasta ahora no esta planteado.

JIG: ¿Y si se plantea?

HF: Yo no rehuyó, en lo absoluto.

JIG: ¿Si alguien plantea un debate y la candidata Carmen Meléndez acepta, Henri Falcón debatiría?

HF: Bueno, es cuestión de revisarlo con la estructura nuestra. Pero nosotros no tenemos ningún problema.

JIG: ¿Qué revisarían?

HF: Bueno revisaría el esquema, la metodología, si hay condiciones.

JIG: ¿Pero no descartas la posibilidad?

HF: No. Es mas, a mi me gustaría debatir con Nicolás Maduro. Ese si. A mi me gustaría que me sentaran de frente a Nicolás, y te aseguro que le doy una “batuqueada”. Y tú sabes que yo tengo razón.

JIG: ¿Pero es que Nicolás no es candidato?

HF: Pero esa es su candidata. El debate, a mi me gustaría que fuera con él. Donde quiera, cuando lo quiera y te aseguro que va a quedar mal parado.

JIG: ¿Pero por qué con Nicolás? ¿Por qué es tu amigo?

HF: Es que en la política yo no tengo relación de enemistad con nadie. La política no es para hacer enemigos. La política es para el debate sano. Yo tengo conocidos con los que he tenido buenas relaciones de amistad en el gobierno y en todas partes, pero ese soy yo.

JIG: ¿Hay un sector opositor que te tiene bajo sospecha por ser amigo de Maduro, aunque el presidente anuncie que debes recoger tus maletas?

HF: ¿Tú sabes quien debería ir recogiendo las maletas? El mismo. Y nosotros lo vamos ayudar a que lo haga. ¿Ahora, qué es lo que está planteado en este momento en la estructura política del país? Que haya verdaderos debates, posibilidades de equilibro y de encuentro donde se puedan priorizar en las necesidades mas sentidas de la gente, para ir a atender esas, que son las prioridades de ellos, que deben ser las prioridades mías y las prioridades de todos los políticos. De eso de trata. Por eso es que al Presidente hay que sentarlo, en un esquema de respeto, de tolerancia, pero también de debate, de confrontación de ideas, de planteamientos, de propuestas. Porque lo que ocurre en Venezuela es que pareciera que no tenemos gobierno, que vamos sin rumbo.

JIG: ¿Tú ayudaste a que se concretara el diálogo en República Dominicana?

HF: No. Eso es falso. Pero yo creo que la única solución frente al desastre que tenemos por delante es una negociación efectiva, concreta, respetuosa.

JIG: ¿Negociar qué?

HF: Negociar políticamente. La negociación es la conciliación de intereses.

JIG: ¿Qué se negocia en política?

HF: En política se negocian los intereses que corresponden a un estado cuando se pueden conciliar en función de los verdaderos intereses de la gente. O sea, resolver la crisis del país pasa por resolver la crisis política para poder ayudar al poder nacional.

JIG: ¿Y por que hay sectores y dirigentes de la oposición y de la MUD que la gente sabe que están negociando, y sin embargo lo niegan?

HF: Porque el Gobierno no da las suficientes condiciones de credibilidad y por eso se hacen solo reuniones preparatorias. Las reuniones preparatorias no significa que haya un dialogo abierto entre ambos sectores, Oposición y gobierno. Las reuniones preparatorias son para que haya metodologías que permitan sesiones, planteamientos y propuestas, pero que también concreciones.

JIG: ¿Te están apoyando Leopoldo López y Capriles?

HF: Me apoya toda Venezuela. Además de que me apoya toda Venezuela, la Venezuela que nosotros reconocemos, es la Venezuela de la diversidad. Por un lado esta la MUD, y cuando nos trasladamos a Lara, me apoya el Estado Lara, incluso la gente del PSUV. Te voy a preguntar algo, ¿tú crees que hay gente del PSUV que no me apoya? ¿Tú crees que la gente de Reyes no me apoya a mí, sabiendo que van a estar raspados?

JIG: ¿La gente del “chavismo” perteneciente a la corriente de Reyes Reyes, te está apoyando?

Y de Teresa Linares también. Y te voy a decir por qué, porque ellos saben que si aquí llega a ganar, en ese supuesto muy negado, la tal “Almiranta”, aquí los van a meter a todo el mundo importados. Se los van a raspar a ellos también. ¡Teresa va a salir como corcho de limonada de allí de la Alcaldía!

JIG: ¿Por qué?

HF: ¡Porque los van a raspar!

JIG: ¿Es decir que Reyes Reyes y su gente van a votar por ti y no por la Almiranta?

HF: Porque la Almiranta se ha convertido en un obstáculo para ellos.

JIG: ¿O sea que tu le garantizas al sector de Reyes Reyes la permanencia en la política?

HF: ¡Así es! Siiiiii. Así que ellos tienen que votar por Henri Falcón. Esa es la verdad. Ellos lo saben, y la Candidata del Hambre también lo sabe.

JIG: ¿Has visitado a Alfredo Ramos en Helicoide?

HF: No.

JIG: ¿Por qué?

HF: He tenido contacto con dirigentes de su partido, con su señora esposa y hemos conversado de todo esto, porque las visitas en el Helicoide son visitas selectivas y autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

JIG: ¿Pero ni siquiera por teléfono has hablado con el?

HF: No. No he conversado con el

JIG: ¿Te esta apoyando la gente del Alfredo Ramos?

HF: Si, me están apoyando todos los partidos de la Unidad

JIG: ¿Fue injusta su detención?

HF: Si. Sin duda alguna. Una detención interesada.

JIG: ¿Tarde o temprano debe regresar Alfredo a la Alcaldía?

HF: Debe regresar Alfredo al ejercicio de la política, y de allí entonces establecer los elementos que permitan el retorno al gobierno local. Escuchen bien, porque les estoy diciendo la verdad, la gente de Reyes, y la gente de Teresa Linares, y la gente de Chuchin, saben que su supervivencia esta en un Gobierno como el nuestro, que les permite que establezcan una política en condiciones normales.

JIG: ¿Desde cundo no hablas con Nicolás Maduro?

HF: Desde hace mas de año y medio, que conversamos en un Consejo Federal de Gobierno.

JIG: ¿Desde cuando no hablas con Capriles?

HF: Desde hace unos tres meses, que nos saludamos en un acto que se hizo en Caracas y aparecemos los dos juntos.

JIG: ¿Dime una virtud de Chávez?

HF: Yo creo que la virtud, para mi, mas importante del ex Presidente Chávez, fue haberle permitido mostrar el rostro a los sectores mas excluidos, los mas pobres de nuestro país.

JIG: ¿Si pierdes la Gobernación te retiras de la política?