Héctor Rodríguez se compromete a gobernar con respeto, altura y dignidad a Miranda

octubre 16, 2017 - 8:41 am

El respeto, la altura y la dignidad serán principios centrales de la gestión que emprenderá el gobernador electo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien indicó que con esos valores se superarán los daños dejados por la gestión de gobiernos de oposición en la entidad.

“El pueblo ha hablado con mucha claridad, no son tiempos de odio, no son tiempos de guarimba, no son tiempos de violencia. Son tiempos de unidad, de paz, de democracia, son tiempos de trabajo, de futuro. Vamos a construir el futuro. Hoy ha sido, y así lo decreto, el último día de la traición, del abandono y la violencia”, expresó desde el gran muro de Petare, municipio Sucre.

Ante cientos de simpatizantes que colmaron la zona, agradeció la movilización y el trabajo de las 3000 comunidades con las que diseñó el plan de gobierno que desarrollará en el estado, así como a la dirigencia chavista de la entidad.

“Quiero felicitarlos por la extraordinaria campaña que ustedes han realizado, esa campaña recuperó la esperanza en Miranda, recuperó el futuro de Miranda, recuperó la paz”, expresó el nuevo gobernador, que también agradeció la participación de aquellos mirandinos que no votaron por su propuesta, pues con su participación “fortalecieron la democracia venezolana, las instituciones” y ratificaron su rechazo a la violencia política.

En ese sentido, ratificó su disposición a trabajar con todos los alcaldes de la entidad, independientemente de su posición política, por la preservación de la paz, la defensa de la soberanía y la superación de los principales problemas del estado, como servicios y seguridad.

Rodríguez también agradeció al presidente de la República, Nicolás Maduro, por haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), “sin duda alguna la institución más eficiente que hoy tiene Venezuela”.

“Tú, Presidente Nicolás Maduro, te has mantenido como hijo de Chávez, firme, y has puesto el pecho frente a las tormentas, y nos has traído aquí, a este puerto seguro, a este puerto de paz, que hemos conquistado con la sabia decisión que tomaste de llevarnos y convocarnos a la Asamblea Nacional Constituyente”.

Con la elección de los miembros de la instancia plenipotenciaria, se abrió el camino para la paz frente a la violencia insurrecional promovida por agentes de la oposición. Se trata de un proceso de estabilidad que incluye a los propios comicios regionales.

Al respecto, Rodríguez llamó a sectores de la oposición a reconocer su triunfo, que dedicó al comandante Hugo Chávez.

“Esta victoria, querido Chávez, te la dedicamos, esta victoria es para ti, comandante Chávez. Esta victoria es para la paz, para el futuro, para la alegría” dijo Rodríguez, quien también agradeció al pueblo de Miranda por la confianza y el respaldo.

“Hoy hemos construido un lazo de amor, hoy hemos hecho un compromiso. Yo te juro que nosotros tampoco te vamos a fallas. Te vamos a cumplir, Miranda”.

AVN