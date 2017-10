Héctor Rodríguez es proclamado Gobernador de Miranda

octubre 17, 2017 - 10:10 am

El miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez, fue proclamado Gobernador de Miranda y anunció que a las 10 de la mañana de este miércoles hará la toma de posesión en Yare.

Asimismo señaló que a partir de mañana en Miranda gobernará el pueblo, la juventud, “las puertas de la Casa Amarilla, serán abiertas”.

Rodríguez afirmó: “Tenemos demasiados años de abandono, de desidia, no pido que lo recuerden o lo olviden, pero tenemos que tener conciencia del camino que hemos recorrido hasta acá (…) Serán años de prosperidad y arduo trabajo para Miranda”.

El Gobernador electo convocó para este viernes a los 21 alcaldes del estado para la primera reunión de trabajo, “traigan sus propuestas”, dijo.

De igual manera, destacó que extenderá su mano a los alcaldes que deseen trabajar pero a quienes no quieran hacerlo aseguró: “No me temblará el pulso para asumir las responsabilidades que tenga que asumir (…) No se pingan a disposición de Héctor Rodríguez, sino del pueblo de Miranda”.

También acotó que respetará y dignificará a los trabajadores de la Gobernación de Miranda.

Espero que los dirigentes de la oposición entiendan que el pueblo venezolano no quiere más violencia

Rodríguez hizo extenso un reconocimiento para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), así como informó que este martes sostendrá una reunión con el presidente Nicolás Maduro. “Le llevaremos nuestras propuestas para que Miranda florezca”.

Noticia al Día