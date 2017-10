Héctor Giménez sobre las Águilas: “Estaba esperando esta oportunidad”

octubre 27, 2017 - 8:17 pm

La experiencia. Ese es el aporte que el ‘infielder’ Héctor Giménez desea sumarle a las Águilas del Zulia esta temporada. Este viernes se reportó con el club rapaz e hizo su debut en la primera base y como sexto bate.

“Cuando llegué, me llamó Lipso Nava y Lino Connell, me dieron su confianza, ellos saben lo que puedo hacer y eso me deja bastante tranquilo”, dijo el pelotero de 35 años, quien jugó en Grandes Ligas con Astros de Houston, Dodgers de Los Angeles y Medias Blancas de Chicago.

Giménez llegó procedente de los Cardenales de Lara, en un cambio por Ronald Bermúdez. Comenzó la campaña con los “pájaros rojos”, en sus primeros 22 turnos ligó un indiscutible con una carrera anotada. “Estaba buscando esta oportunidad, demostrar que aún puedo aportar de manera positiva para este equipo que además viene de ser campeón”, acotó para una nota de prensa emitida por las Águilas.

Destacó su reencuentro con viejas amistades como Alex Romero, Francisco Buttó, “con quienes ganamos campeonatos con los Tigres, además esta Rómulo Sánchez, Richard Castillo y Jairo Pérez, también compartí mucho con ellos en Cardenales”. “No hace falta estar aquí para ver la unión que hay en el que equipo”, afirmó.

Héctor Giménez llega al equipo zuliano con 76 jonrones, 360 carreras empujadas y promedio de .281 de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Noticia al Día