Hace un año partieron las siamesas más bendecidas del Zulia

octubre 6, 2017 - 11:25 am

Su llegada impactó a los médicos, a sus padres, a los medios y a todo el que conoció la noticia; pero su paso por este planeta transformó corazones. Eran marabinas, eran, dos eran niñas, eran siamesas y compartían un mismo corazón. Este jueves se cumplió un año de que María Gracia y María de los Ángeles Parra Ugarte, las siamesas más bendecidas de todo el Zulia partieron al encuentro con Dios, dejando un claro mensaje al mundo.

Estaban unidas por el tórax y el abdomen. Muchos especialistas dieron horas de vida a las niñas cuando nacieron, pero la fe de una familia consagrada al cristianismo permitió que el poder divino extendiera su paso terrenal por casi cinco años.

“Mis hijas cumplieron su misión. Su vida, su testimonio de fe, ya ellas eran un milagro”, manifestó Ana María Ugarte de Parra, mamá de María Gracia y María de Los Ángeles, hace un año, cuando el corazón que compartían dejara de funcionar.

Ana María Ugarte de Parra y Emilio Jesus Parra Urdaneta tuvieron también una gran misión en esta vida y la supieron afrontar, declarando a sus niñas como una bendición; y fortaleciendo su fe, cuando Dios decidió que era hora de partir. El dolor y las lágrimas fueron inevitables, pero la fuerza divina convierte las tristezas en gozo.

Siempre relato que en mi caso particular como periodista, pero también como ser humano, siempre las vi como un milagro. Yo estaba de vacaciones cuando ellas nacieron. La forma como los medios trataron su nacimiento volvió a sus padres algo ariscos a dar declaraciones. No daban entrevistas. No se sabía la condición de las niñas. Su estado era un secreto que ni los papás, ni los médicos del Hospital Adolfo Pons de Maracaibo que atendieron el caso querían revelar.

Me llamaron en mis vacaciones para que intentara conocer algo del estado de las niñas. Pero la directora del hospital no atendía ni mis llamadas ni mis mensajes de texto. Llegué de vacaciones creyéndome libre de un caso tan hermético, pero el tema estaba ahí. “Tenéis que tratar de averiguar qué pasa con esas niñas”.

Conseguir una entrevista con esta familia no fue fácil. Llamé a la madre y me dijo que no querían hablar del tema, que no les gustó la forma en que los medios trataron el caso de sus hijas. Le dije que que revisara en los periódicos y verificara que yo nunca había escrito nada sobre sus hijas. Que me dieran una oportunidad.

La madre me dijo que le preguntaría al padre. El padre me dijo que lo consultaría con la madre. Y al final, para mi mayor asombro, me respondieron algo que jamás alguien me había dicho: ¡Lo consultarían con Dios!.

Ni sí, ni no. “Si tienes Biblia busca la respuesta que me dio el Señor en oración con respecto a si te damos la entrevista o no, en Isaías, capítulo 44, versículos del 6 al 8”, fue el mensaje que me enviaron.

Busqué rápidamente Las Sagradas Escrituras.

La cita bíblica a la que se refería, reza así: “El Señor, El Rey de Israel dice; sí, el Redentor de Israel, el Señor de los Ejércitos es quien lo dice (…) No tengan ningún temor. Acaso no he proclamado ya desde épocas antiguas (que los salvaría)? Ustedes son mis testigos”.

A las 5:00 de la tarde de un miércoles, visité el hogar de los Parra-Ugarte, ubicado en el sector Sabaneta de Maracaibo. Se sentía que la fe estaba expandida en cada rincón de esta vivienda. “Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15”, es el mensaje que leí en cuanto se abrió la puerta.

Ni la fotógrafa que me acompañó ni yo volvimos a ser las mismas espiritualmente después de salir de esa casa.

Oramos al final de la entrevista. Publiqué la noticia más inmediata al siguiente día. Y para el próximo, me dediqué a escribir una crónica que titulé “Las siamesas que esperan a Dios”

Seguí el caso. Vi cómo ese corazón compartido tocó los corazones de mucha gente.

“Muchas personas vieron sus problemas diminutos delante de la condición de ellas y, sin embargo, mis niñas siempre tenían una sonrisa. Eran incapaces de quejarse o de molestarse. Se amaban e irradiaban alegría. Sabían que eran perfectas como todas las creaciones de Dios”.

Los médicos dieron horas, pero las siamesas bendecidas demostraron que nunca es el tiempo del hombre si no el de un Padre Superior. Hoy están en Su presencia y para mí y para todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlas su mensaje fue claro: Dios es uno y sus hijos muchos, aunque distintos, todos debemos amarlo y obedecerlo con un solo corazón.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día