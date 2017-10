octubre 30, 2017 - 6:15 am

La noche del 30 de octubre de 1974 se llevó a cabo la pelea de boxeo más enigmática de todos los tiempos, cuando el más grande, Muhammad Alí derrotó al entonces campeón invicto George Foreman, en la denominada ‘Rumble In the Jungle’, donde por cierto, Don King, tuvo sus primeros pasos como promotor.

Hoy se cumplen 43 años de aquella epopéyica refriega.

Muhammad Alí regresó del retiro para ganar

La pelea es considerada como uno de los eventos deportivos más importantes del siglo pasado, dado el enfoque que los medios le dieron a la pelea, pues Muhammad Alí regresaba de su retiro y George Foreman venía dominando el boxeo por varios años.

El combate, ajeno a los que se hacen hoy en día, se llevo a cabo en Zaire, actual República del Congo, a las 4 de la mañana, hora local para que la pelea pudiera ser vista en los Estados Unidos, pero en algo curioso, la televisión de Zaire no pagó por los derechos de la pelea y no pudo ser vista en el mismo país donde se efectuó.

Muhammad Alí venció a George Foreman por nocaut técnico en el octavo round, recuperando los títulos mundiales de peso pesado de la World Boxing Council y la World Boxing Association. Esta fue la última vez que Alí demostró su gran nivel pues nunca pudo igualar dicha actuación contra Foreman.

En 1996, el director Leon Gast realizó un documental llamado When We Were Kings, acerca del contexto político, social y cultural que significó la peleade Muhammad Alí y George Foreman. Dicho film, ganó un Óscar en la categoría de mejor documental largo.

Noticia al Día