Hace 195 años el Libertador escribe “Mi Delirio sobre el Chimborazo”

octubre 13, 2017 - 10:10 am

En 1822, el Libertador Simón Bolívar escribe una una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX, que lleva por nombre “Mi Delirio Sobre el Chimborazo”, un domingo 13 de octubre.

Esta es una obra literaria, que resalta por ser el único escrito de Bolívar bajo el género de la poesía y es también una la primeras obras del romanticismo venezolano.

El Libertador describe de forma estática y con gran belleza, los acontecimientos ideológicos por los que pasó y su posible solución simbólica.

Mi delirio sobre el Chimborazo

Yo venía envuelto con el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al Dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas, y quise subir al atalaya del Universo.

Busqué las huellas de La Condamine y de Humboldt; seguilas audaz, nada me detuvo; llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que puso la mano de la Eternidad en las sienes del dominador de los Andes.

Yo me dije: este manto de Iris que me ha servido de estandarte, ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales; ha surcado los mares dulces; ha subido sobre los hombros gigantescos de Los Andes; la tierra se ha allanado a los pies de Colombia, y el tiempo, no ha podido detener la marcha de la Libertad. Belona ha sido humillada por los rastros de Iris, y yo no podré trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra?

¡Si podré!

YVKE