Guevara: Para rescatar la ruta electoral hay que cambiar al CNE

octubre 18, 2017 - 12:25 pm

Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular, ofreció una rueda de presa este miércoles, 2 días después de conocer los resultados de las elecciones regionales, los que hasta el momento la MUD ha desconocido. En este sentido, señaló que “a pesar de no tener un CNE justo sabíamos que podíamos ganar las elecciones”, aseveró.

El dirigente opositor aseveró que “las condiciones con las que se asumió estas elecciones nos llevan a saber que no hay solución electoral en el país”.

Aseguró que un millón 200 mil venezolanos no pudieron votar por irregularidades, no obstante, negó que el problema haya sido la abstención. En ese sentido, consideró que si hubo personas que no quisieron votar, fue porque el sistema no les generaba confianza, por lo que consideró irresponsable “echarle la culpa” a quienes no votaron.

Por otro lado, desestimó las acusaciones que apuntan a que la MUD accedió a ir a elecciones regionales a través de un acuerdo, “Rechazo absolutamente las acusaciones de que compañeros de la unidad, que partidos, fueron a este proceso por negociación. Falso”. Por lo cual llamó al sector opositor a reivindicar la lucha por Venezuela, “si hay un momento que requiere de la unión en Venezuela y en el mundo es este”.

Asimismo, aclaró que en este momento la vía no es a través de la violencia, por el contrario, señaló que “la esencia de la lucha es develar el verdadero rostro del adversario (…) Develar el rostro verdadero del opresor le resta legitimidad y reconocimiento”.

Guevara explicó que la oposición asumió el proceso electoral del 15O “entendiendo que la forma de deslegitimar a un régimen que ha cerrado las vías electorales es precisamente obligándolo a hacer las marramucias que cometieron (…) Un proceso transparente y justo nos hubiese llevado tranquilamente a una ruta electoral normal. Pero, como no fue así entonces tenemos que asumir que para rescatar la ruta electoral hay que cambiar al CNE”.

Finalizó destacando que la oposición debe pasar por un “proceso de revisión profunda para reunificarnos como sociedad democrática y enfrentar juntos a esta amenaza”.

Noticia al Día