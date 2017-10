Guerra: “Acusaciones del gobierno a VP no tienen fundamentos”

octubre 3, 2017 - 9:42 pm

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y economista, señaló que las acusaciones del gobierno al partido Voluntad Popular y a su dirigente, Leopoldo López, “no tienen fundamentos” y son acciones desesperadas.

“El gobierno esta desesperado, esta buscando todos los mecanismos para que la gente no vaya a votar o para que le anulen el voto, ademas el CNE no ha permitido hasta ahora algo que es legal que son las sustituciones de candidatos. Yo me desmarco de cualquier acto de violencia sabotaje, he ido abogando por la salida electoral y llamo a la gente para que vaya a votar el próximo 15 de octubre”, manifestó.

El dirigente de Primero Justicia, indicó que han hecho propuestas para resolver la crisis pero el gobierno está trancado y no encuentra que hacer con la economía. “Están sin orientación y sin rumbo en materia económica”, resaltó.

Sobre el dólar paralelo señaló Guerra que hay gente que se ha hecho multimillonaria porque capturaron el dólar oficial para importar productos y luego realizaron operaciones ilícitas. “Hay que eliminar el control de cambio, abrir las importaciones y que todos puedan tranzar en dólares para que se cotice en un solo precio”.

Noticia al Día/Unión Radio